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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Apple artan siyasi baskılar sonrası iPhone'ların belleğini Çin'den tedarik etmeyecek

Apple artan siyasi baskılar sonrası iPhone'ların belleğini Çin'den tedarik etmeyecek

Ürünlerinde kullandığı 3D NAND bellek ürünlerinin tedariğinin bir kısmını Çin’den karşılamak isteyen Apple, siyasi baskıların artması sonrası Çin merkezli çip üreticisi Yangtze Memory Technologies (YMTC) ile anlaşmasını sonlandırdı.

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Nikkei Asia'nın haberine göre, Kioxia, SK Hynix, Samsung gibi Asyalı şirketlerden 3D NAND tedariği yapan Apple, Çin merkezli YMTC şirketinden rakiplerine göre en az yüzde 20 daha ucuz olduğu için iPhone, iPad ve Mac'lerde kullanılmak üzere 3D NAND bellek tedarik edecekti. 

Ancak Çinli şirketlerle çalışmaya karşı artan ABD ihracat kontrollerinin ardından Apple, cihazlarında YMTC çiplerini kullanma planlarını durdurdu.

İddialara göre Apple, YMTC'nin belleklerini aylarca süren test ve doğrulama işlemlerini tamamlamıştı. 

YMTC'nin ürettiği  3D NAND bellekler Xstacking 3.0 teknolojisi ile üretiliyor ve 2400MT/s hızlara ulaşabiliyor. Bu yönüyle Apple'ın ürünlerinde şu anda kullandığı bellekler YMTC'nin bir veya iki nesil gerisinde kaldığı bildiriliyor.

Bir kaynak Nikkei Asia'ya verdiği demeçte, "Ürünler onaylandı, ancak yeni iPhone'un seri üretimi başladığında üretim hatlarına girmediler" açıklamasında bulundu.

Apple'ın niyetinin başlangıçta YMTC çiplerini yalnızca Çin'de satılan iPhone'lar için kullanmak olduğu ancak daha sonra Apple'ın dünya çapındaki tüm iPhone'larda YMTC'nin belleğini kullanmaya karar verdiği söyleniyor.

YMTC'nin Çin hükümeti tarafından sübvanse edilmesi nedeniyle Apple'a gelen eleştiri ve siyasi baskılar şirketin bu planlarından vazgeçmesinde etkili oldu. 

Apple'ın YMTC'den çip tedarik etmesi yasak değil ancak ABD'li şirketlerin "Doğrulanmamış Liste"de yer alan şirketlerle tasarım veya teknoloji paylaşmasına ilişkin kısıtlamalar bulunuyor. YMTC'de ABD tarafından talep edilen belirli bilgileri sağlayamaması üzerine 7 Ekim 2022'de listeye eklendi.

Öte yandan, NAND bellek pazarında talep çok yüksek olduğu için YMTC’nin bu iptalden çok fazla etkilenmeyeceği belirtiliyor.

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