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Kim Min-Jae gerçeği! İngilizler bin pişman

Kim Min-Jae gerçeği! İngilizler bin pişman

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae için İngiliz devi Tottenham'da büyük bir pişmanlık hakim.

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Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda Kim Min-Jae'yi BJ Guoan'dan 3 milyon euro bedelle transfer etmişti.

Sarı lacivertlilerde gösterdiği üstün performans sonrası Kim Min-Jae, Avrupa'nın önemli takımlarının radarına girmişti.

Yaşanan bu gelişmeyle beraber yıldız futbolcu, sarı lacivertlilerden 18 milyon euro gibi bir bedelle Napoli'ye transfer olmuştu.

Tottenham gerçeği ortaya çıktı

Napoli'ye transfer olmasının ardından takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Kim Min-Jae, İtalya'da övgüyle karşılandı.

Yıldız oyuncunun özellikle Milan maçının son dakikalarında, ceza sahası içinde yaptğı müdahale, uzun süre Çizme basını tarafından konuşuldu.

Bununla beraber Kim Min-Jae için Tottenham gerçeği ortaya çıktı. Kim Min-Jae'yi, Tottenham daha önce resmen istedi. Tottenhamlı idareciler, Kim Min-Jae'yi transfer etmedikleri için pişman olduklarını ifade etti. İngiliz temsilcisi Eylül 2020'de, Kim Min-Jae'yi Beijing Gouan yönetimine sordu. Çin kulübü, Kim Min-Jae için Tottenham yönetiminden 10 milyon sterlin talep etti. Tottenham yönetimi, rakamı çok bulduğunu BJ Guoan'a iletti. Haberde, Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son'un, Kim için olumlu referans verdiği bilgisine de yer verildi.

Tottenham, Son'dan özür diledi

Ayrıntılarda, Heung-min Son'a bu transferin gerçekleşmemesi nedeniyle Tottenham yönetiminin, Son'dan özür dilediği bilgisine de yer verildi. Tottenham, Kim'i alamamsının ardından Joe Rodon'u kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibi, Rodon'dan memnun kalmamış ve 24 yaşındaki stoperi Rennes'e kiralamıştı.

Kaynak: 90min

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