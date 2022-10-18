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İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! 704 FETÖ şüphelisine operasyon 543 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! 704 FETÖ şüphelisine operasyon 543 kişi gözaltına alındı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonla ilgili flaş açıklamalar yaptı. Soylu, örgüt üyelerine düzenli olarak 3 ile 6 bin TL arasında para transferi yapılmasıyl ilgili soruşturma kapsamında 59 ilde 704 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 543 kişi gözaltına alındı.

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Ankara'daki FETÖ operasyonuna ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar. Bakan Soylu, 50 ilde yapılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'yla ilgili ilgili şu bilgileri verdi:

- Örgüt mensuplarını sistematik olarak para transferinde bulunulduğu anlaşılmıştır. Birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleştirilen para transferi tamamen yurt dışı kaynaklı.

- 3 ile 6 bin lira arasında gönderilen bir para. Kartsız işlem, kargo içerisinde ve fiziki temas ile gerçekleşti. 704 gözaltı talimatı alındı, 543 gözaltı gerçekleşti.

- 59 ilde eş zamanlı icra edildi. Operasyonla ilgili ayrıntılar EGM tarafından paylaşılacak.

- Buradaki yolun Para miktarından çok, sürecin deşifre edilmesi, güncel yapılanması ve finans kaynaklarının deşifre edilmesi önemlidir.

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