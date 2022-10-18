İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! 704 FETÖ şüphelisine operasyon 543 kişi gözaltına alındı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonla ilgili flaş açıklamalar yaptı. Soylu, örgüt üyelerine düzenli olarak 3 ile 6 bin TL arasında para transferi yapılmasıyl ilgili soruşturma kapsamında 59 ilde 704 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 543 kişi gözaltına alındı.

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Ankara'daki FETÖ operasyonuna ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar. Bakan Soylu, 50 ilde yapılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'yla ilgili ilgili şu bilgileri verdi:

- Örgüt mensuplarını sistematik olarak para transferinde bulunulduğu anlaşılmıştır. Birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleştirilen para transferi tamamen yurt dışı kaynaklı.

- 3 ile 6 bin lira arasında gönderilen bir para. Kartsız işlem, kargo içerisinde ve fiziki temas ile gerçekleşti. 704 gözaltı talimatı alındı, 543 gözaltı gerçekleşti.

- 59 ilde eş zamanlı icra edildi. Operasyonla ilgili ayrıntılar EGM tarafından paylaşılacak.

- Buradaki yolun Para miktarından çok, sürecin deşifre edilmesi, güncel yapılanması ve finans kaynaklarının deşifre edilmesi önemlidir.