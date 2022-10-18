Bilimsel olarak resmen açıklandı: Bu yiyecekler sizi mutlu ediyor.

Bilimsel olarak yapılan araştırma, bazı yiyeceklerin vücutta serotonin hormonunu salgıladığını, bunun sonucunda ise insanları mutlu ettiğini ortaya çıkardı işte. Araştırma sonucuna göre insanları mutlu eden 7 yiyecek.

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Son dönemlerde yapılan bazı araştırmalar, ruh sağlığı ve beslenme düzeniyle ilgili bağlantı üzerinde duruyor. Yiyeceklerin salgıladığı serotonin hormonuyla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde insanları mutlu eden yiyecekler belli oldu..

İşte yapılan bilimsel araştırma neticesinde mutluluk hormonu salgılayan ve insanları mutlu eden yiyecekler listesi...

1. Bitter çikolata

2013 yılında yapılan bir analiz, bitter çikolatanın ruh halini olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya çıkarmıştı.

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Çikolatada mutluluk hissiyle ilişkili üç ana bileşen mevcut: Triptofan, teobromin ve feniletilalanin.

Triptofan, beynin serotonin üretmek için kullandığı bir amino asit. Teobromin ise ruh halini iyileştirebilecek bir uyarıcı görevi üstleniyor.

Bu arada, feniletilalanin de zevk ve motivasyondan sorumlu dopamin kimyasalını üretmek amacıyla kullanılan başka bir amino asit.

2. Muz

Vücut serotonin üretimi için B6 vitaminine ihtiyacı duyar ve muz bu açıdan özellikle zengin bir besin. Tek bir orta boy muz, günlük önerilen B6 alımının yaklaşık 25'ini karşılayabilecek özellikte.

3. Hindistan cevizi

Hindistan cevizi, enerjiyi artırmaya yardımcı olabilecek orta zincirli trigliserit adı verilen yağ asitleriyle yüklü bir yiyecek.

2017 yılında hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışma hindistan cevizi sütünden elde edilen bu yağ asitlerinin kaygıyı azaltabileceğini ortaya çıkarmıştı.

4. Kahve

2016 senesinde yapılan bir meta-analiz, kahve tüketiminin depresyon riskinin azalmasıyla önemli ölçüde ilişkili olduğunu gözler önüne sermişti.

2018 yılında yürütülen küçük çaplı bir deneyde de kafeinli veya kafeinsiz kahve içen katılımcıların ruh halinin içmeyenlere göre büyük ölçüde iyileştiği ortaya çıkmıştı.

Fakat uzman isimler çok fazla kahve tüketmenin sağlığa zararlı olabileceğini, bu sebeple ölçülü içilmesi gerektiğini belirtiyor.

5. Avokado

Avokado, vücudun sinir sistemini ve ruh halini düzenlemek için kullandığı kolin gibi besin maddeleriyle dolu bir meyve.

2020 yılında yapılan bir çalışma, avokadodaki sağlıklı yağların kadınlarda kaygıyı azaltabileceğine ortaya çıkarmıştı.

Avokado aynı zamanda B vitamini açısından oldukça zengin bir meyve. Bu vitamin de stresin azalmasına sebep oluyor.

6. Meyve ve sebzeler

2016 senesinde yapılan bir meta-analizde, genel olarak meyve ve sebze tüketiminin akıl sağlığını iyileştirdiği ortaya çıkmıştı.

Özellikle meyveler, depresyon semptomlarını azaltabilen ve flavonoidler diye bilinen antioksidanlar bakımından zengin.

7. Fermente gıdalar

Lahana turşusu, kefir ve yoğurt gibi gıdalar, sağlıklı bir bağırsak için bir hayli önemli. Aynı zamanda bireylerin ruh halini iyileştirmesini de sağlayabilecek nitelikte.

Fermantasyon süreci, bağırsaklardaki sağlıklı bakterileri destekleyen probiyotikleri meydana getiriyor. Bağırsakların da ruh haliyle yakından ilişkili olduğu bilinen bir gerçek.

İkinci beyin diye bilinen bağırsaklardaki hücreler, vücudun serotonin üretiminin neredeyse yüzde 90'ından sorumlu.