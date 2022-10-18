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Kapadokya'da balon kazası! Sepetten düştüler ölenler var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kapadokya'da balon kazası! Sepetten düştüler ölenler var

NEVŞEHİR'in Kapadokya bölgesinden gelen son dakika habere göre balon kazasında 2 kişi öldü. Nevşehir Valiliği kazanın nedenini açıkladı. Ölen 2 kişinin İspanya'dan tatile gelen turistler olduğu ortaya çıktı. Balon kazasının sebebi ise ani rüzgar değişimi sebebiyle balonun sert iniş yapması oldu. İniş sırasında tutunamayan 5 turist balondan düştü 2'si öldü.

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NEVŞEHİR Kapadokya Göreme bölgesinden gelen son dakika habere göre balon kazasında 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Nevşehir Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre balon kazasına aniden değişen rüzgar sebebiyle sert iniş sebep oldu. İniş sırasında 5 turist balondan yere çakıldı.

5 turist sepetten düştü

Kaza ile ilgili ilk açıklama firma yetkilisi Abdullah İnal'dan geldi. İnal, "İniş yaparken iniş pozisyonunu alamayan misafirlerimiz sepetten düştü" dedi. Sepetten düşerek yere çakılan 5 turistten 2'sinin hayatını kaybettiği açıklandı. 3 turist ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

Balondan düşenler İspanya uyruklu

Nevşehir Valiliği'nden gelen açıklamaya göre bolanda kaza sırasında 28 yolcu ve 2 mürettebat bulunuyordu. Sert inişte balondan düşüp ölen ve yaralanan turistlerinin tamamının İspanya'dan tatile gelen turistler olduğu açıklandı. 

Valilikten açıklama

Nevşehir Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimiz Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkisinden bu sabah 07.25’te havalanan özel bir şirkete ait TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonu, merkeze bağlı Kavak beldesi Killik bölgesinde saat 08.50'de beklenmedik rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yapmıştır. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiştir. İniş esnasında balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mürettebattan İspanyol uyruklu 2 yolcu hayatını kaybederken İspanyol uyruklu 3 yolcu ise yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

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