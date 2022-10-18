Çaydanlıkta kalan çayı aman dökmeyin! Öyle faydaları var ki hemen kullanın

7'den 77'ye herkesin severek içtiği, Türk halkının vazgeçilmez içeceği çayın meğer bilmediğimiz ne faydaları varmış. Bağışıklık sistemi güçlendirdiği ve kolesterol azalttığı bilinen çayın kalanı bile meğer birçok alanda kullanılıyormuş. Bu haberi okuduktan sonra siz de çaydanlıkta kalan çayı dökmeyecek ve kullanacaksınız.

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Yaz- kış farketmeden neredeyse tüm sofraların baş köşesinde olan çaydanlık Türk halkının vazgeçilmezi. 7'den 70'e herkes tarafından içilen lezzetlerden biridir. Demli çay koyu renkli pigment ve polifenoller açısından oldukça zengindir. Bunlar antioksidan bakımından zengindir. Vücuda birçok faydası olan çayın çaydanlıkta kalan kısmı da meğer birçok derdin dermanıymış.

Ayağınız mı kokuyor?

Ilık çay dolu bir leğene ayaklarınızı daldırın ve her akşam yatmadan önce 10 dakika tutun. Buzdolabınız koku mu yapıyor? Demlikte kalmış çay posalarını kurutup bir kap içinde buzdolabının orta rafına yerleştirin, kokudan eser kalmayacaktır.

Saçınız mat mı?

Saçınızı şampuanladıktan sonra son su olarak bir çaydanlık ılık çayla durulayın. Bakın saçlarınız nasıl ışıl ışılıyor.

Cildiniz çok mu yağlı?

Banyodan çıkmadan son su olarak bir çaydanlık çay ile teninizi ovuşturun, balsam vazifesi görün. Göz altı halkalarına son! 2 adet çay poşetini ılık suda ıslatın ya da üzerinden fazla zaman geçmediyse içtiğiniz çay poşetlerini de kullanabilirsiniz. Çay poşetlerini gözlerinizin üzerinde 20 dakika bekletin. Çayın içeriğindeki tanen maddesi gözlerinizdeki şişliğin inmesini sağlayacaktır.

Derinizdeki yaraların temizlenmesi

Çayı, derinizdeki yaraların temizlenmesi ve antibiyotik etki göstermesi için pamukla tatbik ederek kullanabilirsiniz. Demlikte kalan, kullanılmış, ıslak çay poşetlerini derideki yanık bölgeye uygulamak acınızı hafifletmeye yardımcı olur. Banyodan çıkmadan son su olarak bir çaydanlık çay ile teninizi ovuşturun, balsam vazifesi görün. Çayı, derinizdeki yaraların temizlenmesi ve antibiyotik etki göstermesi için pamukla tatbik ederek kullanabilirsiniz.

Eliniz balık, soğan mı kokuyor?

Balık ayıkladınız, ellerinizi sabunla yıkadınız ve hala balık kokuyor. Ya da soğan soydunuz, soğan kokuyor. işte kurtarıcınız yine çay. Elinizi demli çayla yıkayın. Ayrıca: Etinizi marine etmek için değerlendirebilirsiniz. 4 yemek kaşığı çayı, ılık suyla 5 dakika demleyin. Demi süzdükten sonra çayı ½ bardak esmer şekerle karıştırın ve şeker çözülene kadar bir kenarda bekletin. Bu arada eti tercihinize göre soğan, sarımsak ve baharatlarla pişireceğiniz kaba yerleştirin. Üzerine hazırladığınız çay karışımını döktükten sonra bu şekilde önceden ısıttığınız fırına koyun. Kırmızı et, çay sayesinde lokum gibi yumuşak olacak.

Çay demi göze iyi gelir mi?

Siyah ve yeşil çayda bulunan kafein göz kapaklarına temas ettirildiğinde göz kapaklarında bulunan damarların çaplarının daralmasına neden olarak iltihabi reaksiyonu azaltır ve ödemin çözülmesine yardımcı olur.

Kaynamış çayı bir tasa koyup buharı gözünüze gelecek biçimde başınızı üstüne koyun.

Kalan çayla ne yapılır?

Diş eti problemlerine çare olabilir- Diş eti kanaması probleminiz varsa, ya da diş çekimi yapıldıktan sonra iyileşme sürecinde acı hissediyorsanız, soğuk su ile ıslattığınız çay poşetini acıyan bölgeye uygulayın.

Hem kanamayı hem de ağrıyı durdurur. Boğaz ağrılarında Posaları süzüp soğuyan demi boğaz ağrılarında gargara olarak kullanılır.