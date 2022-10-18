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Çocuğun annesi kim? Zehir hafiye olmanıza gerek yok 15 saniyeniz var

Çocuğun annesi kim? Zehir hafiye olmanıza gerek yok 15 saniyeniz var

Sizlere son günlerde sosyal medyada herkesin çok konuştuğu ve çözerken eğlendiği bir zeka testi hazırladık. Bu test diğerlerinden çok farklı. Gözlerinizi kısarak bakmanıza, fotoğrafı ters çevirmenize gerek yok. İpuçlarına dikkatli bakarak fotoğraftaki oyun oynayan çocuğun annesini bulabilirsiniz.

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İnternette, sosyal medyada son günlerde bu test sıkça dolaşıyor. Herkes birbirine bu testi yolluyor. Anneyi bulmak için Zehir hafiye olmaya gerek yok. Bu test ile gözlem ve zeka becerilerinizi ölçebileceksiniz. Peki, çocuğun annesi kim?

Bu çocuğun annesi kim?

Bu test sayesinde kendinizi ajan gibi hissedeceksiniz. Bir odada küçük bir çocuk yerde oynarken karşılıklı oturan iki kadın var. Görüntüyü dikkatle inceleyin. Sizce hangisi çocuğun annesi olabilir. Bunun için mantıklı düşünmeniz gerekiyor.

Bu zeka oyunu, soruna bakarken verdiğiniz karara dayalı olarak zeka seviyenizi test etmenize yardımcı olacaktır. Bu zeka oyunlarını çözerken, problemi taramanız ve analitik akıl yürütme becerilerini kullanarak cevaba ulaşmanız gerekir.

Bu eğlenceli oyunlar yaratıcı düşünce ile çözüldüğü için beyin bulmacaları basit bir bilmeceyi daha ilginç hale getirir.

İşte sorunun cevabı

Çocuğun annesi soldaki kadın ve bacaklarını çocuğa dönük olacak şekilde oturuyor. Bu pozisyon, bir annenin çocuğunu koruma konusundaki doğal arzusunu yansıtır.

Soldaki kadının duruşu koruyucu, hafifçe öne eğilmiş. Küçük çocukların oyun oynarken veya etraftaysa bir tür aktivite yaparken anneleriyle yüzleşmeleri doğaldır.

Görsel yanılsama ne demek?

Etrafımıza baktığımızda gözümüze gelen ışınlar göz bebeğimizden süzülerek gözün arkasında bulunan retinaya ulaşır. Retinada bulunan ışığa duyarlı sinir hücreleri, gelen ışığı sinir sinyallerine dönüştürür ve meydana gelen sinyalleri beyinde görsel verilerin işlendiği merkeze ulaştırır. Fakat bazen algılanan görüntü ile gerçekte var olan görüntü birbirine hiç benzerlik göstermeyebilir.

Görsel yanılsamalar 3 ayrı gruba ayrılabilir

Fizyolojik yanılsamalar, ışık ve renk çeşitlikleri veya harekete bağlı olarak gözlerin ya da beynin aşırı uyarı almasının ardından, esasında var olmayan resim ya da desenlerin görüldüğü görsel yanılsamalar olarak bilinir. Bu yanılsamalarda, dış uyaranların görme sürecinin çeşitli aşamalarında beyni aniden birçok kez uyararak görüntünün algısında değişiklik oluşturduğu tahmin ediliyor.

Değişmez yanılsamalar, aniden çok resmin bir araya gelerek çeşitli bir resim oluşturduğu görsel yanılsamalar olarak bilinir. Bu durumda ana resmi oluşturan resimlerin her biri basit bir şekilde ayırt edilebilir. Fakat ana resim, onu oluşturan küçük resimlerden tamamen farklı bir görüntüye sahiptir. Küçük resimler arasında boşluklar olsa da beynimiz bu boşlukları otomatik olarak doldurarak büyük ana resmin algılanmasına sebep olur.

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