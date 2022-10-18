Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Stajyerlere asgari ücret kadar maaş ödenecek! Başvurular bugün başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “e-İnsan Programı”na katıldı ve flaş açıklamalar yaptı. Üniversite sayısını 76'dan 208'e çıkardıklarını anlatan Erdoğan, "Yüksek öğretime ulaşılabilirlikteki sorunu çözdük. Üniversitelerimizi belirli zümrelerin eriştiği bir alan olmaktan çıkardık" dedi. Erdoğan, yaz stajları için öğrencilere ödenen ücretin de asgari ücret seviyesine çıkarıldığını açıkladı.

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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “e-İnsan Programı” düzenleniyor. Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar geldi. "Ulusal staj programının başvurularını bugün itibari ile açıyoruz." diyen Erdoğan "Ayrıca yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzede 40'ına gelen ücreti asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz" müjdesini verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

- Asıl büyük kalkınma atılımını, eğitimiyle, sağlığıyla insan kaynağımızı geliştirmekte gösterdik. Vesayet dediğimiz anlayış sadece yönetim mekanizmalarından değil, insanımızı temel hak ve özgürlüklerden de mahrum etmenin adıdır.

Vatandaşımız belli bir kalitenin üzerinde hayat düzenine sahip

- Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her bir eser işte bu eksiklikleri giderme amacı taşıyoruz. 81 ilimizdeki 85 milyon vatandaşımız tüm alanlarda belirli bir kalitenin üzerinde hayat düzenine sahiptir.

- Sağlık hizmetlerini ilk nefesten son nefese kadar, gelişmiş ülkelerin üzerindeki standartta veriyoruz. Şu an da bu noktada hocalarımız çok başarılı operasyonlar gerçekleştiriyorlar.

Amasra yaralılarına en iyiler müdahale etti

- Amasra'daki patlamada 41 şehidimiz var. Şehitlerimizin dışında oradaki yaralılarımıza anında müdahale edip İstanbul'da tedavi altına aldık. Bu hastalarımız şu anda Türkiye'de 1 numara konumunda olan profesörlerimiz tarafından tedavileri yapılıyor. Nereden nereye geldiğimizi söyleme bakımından bunlar çok önemli.

- Terörle mücadeleden sınır emniyetine, tüm alanlarda huzuru sağlayarak insanların huzur içinde yaşamasını sağladık. Güney Doğu'da belli bir saatten sonra dışarı çıkmak mümkün değildi, şimdi vatandaşlarımız gece kafeteryalarda oturabiliyor.

28 havalimanını 58'e çıkardık

- Göreve geldiğimizde 26 havalimanımız vardı, şimdi 58 havalimanına sahibiz. Göreve gelirken Batı'da ne varsa Doğu'da da olacak demiştik ve bunu başardık. Türkiye'de artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı.

- Her alanda cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5'e 10'a katlayan uygulamalar saymak mümkündür.

- Kamu personel rejiminin hükümetlerimiz döneminde değiştirmekte en çok zorlandığımız alan olduğunu itiraf etmek isterim. Yeni yönetim sistemimizi tasarlarken, doğrudan cumhurbaşkanlığına bağlı bir insan kaynakları ofisi kuralım dedik ve kurduk.

Üniversiteleri 81 ilimize yaydık

- İnsan kaynakları ofisimiz tarafından, uygulamaya konulan sistemlerin tamamı yerli ve milli imkanlarla oluşturulmuştur. Özellikle hemen yanı başımızdaki millet kütüphanesi dünyada müstesna olan kütüphanelerden bir tanesidir. 7 gün 24 saat hizmet veren bu kütüphanede tüm imkanları hazırladık. Dünyadan gelen liderlere de burayı gezdirdiğimizde, bu projeleri bize de verebilir misiniz? diyorlar. Seve seve veriyoruz. Bu projeler insanlığın emrindedir.

- Ülkemizdeki üniversite sayısını 81 ilin tamamına yayarak artırırken bize yöneltilen eleştiriler vardı. Şimdi söylenecek söz kalmadı. Iğdır'daki bir genç üniversite için İstanbul'a Ankara'ya niye gelsin. Biz hocalarımızı Iğdır'a gönderelim dedik. Hocalarımızı seferber ettik. 76'dan 208'e çıktık. Şuan 208 üniversitemiz var.

Boş kontenjan sorununu çözdük

Oralarda anaokulundan ilk orta öğretime kadar hepsini güçlendirdik. İlmin adeta ulaşamadığı yer bırakmadık. Bazı üniversitelerimizde bazı kontenjanlar boş kalıyordu, yapılan düzenlemeyle böyle bir sorun kalmadı. Yüksek öğretime ulaşılabilirlikteki sorunu çözdük.

- Üniversitelerimizi belirli zümrelerin eriştiği bir alan olmaktan çıkardık. Şimdi tüm dikkatimizi, eğitimin kalitesini yükseltilmesine, mezun gençlerimizin istihdam alanlarının çoğaltılmasına veriyoruz.

40 bin rehber öğretmenle...

- 40 bini aşkın rehber öğretmenimizle iş birliği yapıyoruz. Yapılan ölçümlere göre hazırlanan raporlar, ilgili tüm tarafların ilgili fotoğrafı görmesini sağlıyor. 1.2 milyonu aşkın öğrenci 8 bini aşkın iş veren yetenek kapısı üzerinden bir araya gelebilmektedir.

- Bir diğer sorunu ulusal staj programı ile aştık. Böylece herhangi bir aracıya mahal bırakmadan, stajyer insan kaynağı talebini aldık. Son 2 yılda 160 bini aşkın gencimiz ücreti ve sigortası devlet tarafından karşılanan, kamu kurumlarında staj yapma imkanı bulmuştur.

- Bugüne kadar 400 bini aşkın gencimizi 5 bin iş verenle bir araya getiren bölgesel kariyer fuarları düzenledik. Artık yurtdışıdında eğitim gören vatandaşlarını kendine çeken bir ülke olduk. Binlerce Türk vatandaşı istihdam etmek için çağrı açan şirketler mevcut.

Öğrencilere staj ücreti müjdesi

- İnsan kaynakları alanında yaptığımız düzenlemeler, liyakat, eşitlik, her gencimizin önündeki her kapıyı açıyor.

- Özel sektörden beklentilerimiz; devlet olarak kamu olarak yapıyoruz. Özel sektöre de 150 bin öğrenciye staj imkanı vererek toplamda bu sayısı 300 bine ulaştırarak destek olmayı bekliyoruz. Birlikte olacağız. Sıçramaları birlikte gerçekleştireceğiz.

- Ulusal staj programının başvurularını bugün itibari ile açıyoruz. Ayrıca yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzede 40'ına gelen ücreti asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz.

- E-İnsana entegre edilen blokchain teknolojisi ile her türlü bilgi koruma altındadır. İnsan kaynağımızı dünya çapında rekabet edebilecek seviyeye çıkartmak istiyoruz.