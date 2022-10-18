Mercimek mantı tarifi hem cebe hem mideye hitap ediyor!

Ekonomik ama lezzetli bir tarif arayışındaysanız eğer mercimek mantı yemeğine bayılacaksınız. Düşük karbonhidratlı, lezzetli mi lezzetli, diyete uygun bu sağlıklı tarif akşam yemeğinizi şenlendirecek. Peki mercimek mantı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte tadı enfes mercimek mantı yapılışı...

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Akşam yemeği için uygun malzemelerden, lezzetli bir yemek yapmayı düşünüyorsanız fakat henüz karar veremediyseniz haberimiz sizin için faydalı olabilir. Mantı, ülkemizde yaygın olan ve pek çok insanın favori lezzetleri arasında yer alıyor. Ancak kalorisi bir hayli olan mantıyı her zaman tüketmek istemeyebilirsiniz. Bu nedenle mantı lezzetinde ama çok daha hafif mercimek mantı aradığınız lezzet olabilir. İşte leziz mi leziz mercimek mantı tarifi!

Mercimek mantı malzemeleri

3 su bardağı su

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 çay bardağı köftelik bulgur

Toz kırmızı biber

Zerdeçal

Kimyon

Tuz

Sosu için:

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

Tuz

Üzeri için:

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber

Tuz

Mercimek mantı nasıl yapılır?

Mercimeği yıkayın. Tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ilave edip haşlayın.

Ardından bulgur ve baharatları ekleyip koyu bir kıvam alana kadar karıştırın.

Harcınız hazır olunca parçalar alın ve elinizle yuvarlayın.

Sarımsağı bir kasede ezin. Üzerine tuz ve yoğurdu ekleyip çırpın.

Diğer taraftan da salçalı sos için zeytinyağını bir tavaya alın.

Üzerine salça, karabiber ve tuzunu ilave edip kavurun.

Haşlanan mercimek mantılarını servis tabağına alın.

Üzerine ilk önce sarımsaklı yoğurdu, ardından salçalı sosu gezdirip servis edin.

Afiyet olsun...

1 su bardağı mercimek kaç kalori?

Mercimek sağlıklı olduğu kadar kalorisi düşük bir besindir. 1 bardak haşlanmış mercimek, yalnızca 230 kalori içerir. Bu miktar ile; günlük lif ihtiyacınızın yarısından fazlasını ve günlük protein ihtiyacınızın 1/3'ünü karşılayabilir. Bu da, 230 kalori için harikadır!

Mercimeğin faydaları...

Kolesterolü dengeleyerek kan akışını arttırır.

Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir.

Tüm kırmızı besinlerde olduğu gibi vücudu kansere dirençli hale getirir.

Besleyici olduğu için uzun süre tok kalmanızı sağlar.

Folik asit sağladığı için kansızlık problemlerine karşı düzenli tüketilmesi önerilir.

Sinir sistemini kuvvetlendirir.

Halsizlik konusunda kişiye demir sağlayarak kan yapımını hızlandırır.

Yağ oranı düşük, lifli gıda olduğu için daha sıkı bir vücuda sahip olmanıza yardımcı olur.