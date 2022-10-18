Başörtüsünü çıkarıp İran'ı delirtmişti Elnaz Rekabi kayıplara karıştı! İran kızı yok etti diyorlar

İRAN milli takım oyuncusu Elnaz Rekabi Seul olimpiyatlarındaki başartösü eylemiyle Tahran'ı çıldırtmıştı. Olimpiyatlarda İran'ı temsil eden Elnaz Rekabi ülkesindeki kadınlara destek için başörtüsünü çıkarıp finalde öyle yarışmıştı. Elnaz Rekabi bu olayın ardından sırra kadem bastı. BBC'nin iddiasına göre genç kızdan pazartesi gününden beri haber alınamıyor. İran'ın genç sporcuyu yok ettiği iddia edilirken, hapse atıldığı iddiaları var.

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İRAN'daki kadınların başörtüsü yasağı direnişi Seul'de düzenlenen olimpiyatlara taşınmış ve İranlı kadın sporcu Elnaz Rekabi finaldeki hareketiyle gündeme oturmuştu. Başörtüsünü çıkararak final yarışına çıkan Elnaz Rekabi, İran'ın kadın sporcular için getirdiği yasakları hiçe saymıştı.

Başörtüsünü çıkardı başına ne geldi

İran'ın kadın sporcuya başörtüsü için nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak konusuydu. Seul'daki olimpiyatların ardından genç kız kayıplara karıştı.

Herşeyine el koyup...

En son Seul olimpiyatlarındaki final yarışında görülen Elnaz Rekabi'nin yarışın ardından İran yönetimi tarafından pasaportuna ve cep telefonuna el konulduğu öğrenildi.

Avrupa merkezli muhalif internet gazetesi IranWire'da çıkan haberlere göre Rekabi, başörtüsü eyleminin ardından ülkesinde gözetim altına alındı. İran'ın Elnaz Rekabi'yi Evin Hapishanesi'ne gönderileceği iddia edildi.

BBC: Pazartesiden beri haber alınamıyor

İngiltere merkezli BBC ise Elnaz Rekabi'nin akibetinin bilinmediğini duyurdu. Spor müsabakasına başörtüsüz çıkan İranlı sporcu Elnaz Rekabi'den pazartesi gününden beri haber alınamadığı söyleniyor.

Elnaz Rekabi'nin İranlı mollaları çıldırtan videosu