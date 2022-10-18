Fatih Altaylı, Etyen Mahçupyan'a hak verdi! Onlar Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na mı verir

Ahmet Davutoğlu'nun eski Başdanışmanı Etyen Mahçupyan'ın "Yeniden Tayyip Erdoğan'a oy verebilirim" çıkışıyla ilgili Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir yazı geldi. Altaylı "Sizce Gelecek ve DEVA seçmeni, karşısına Kılıçdaroğlu ve Erdoğan seçenekleri çıksa hangisini tercih eder?" diye sordu.

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Gelecek Partisi'nin kurucularından olan Etyen Mahçupyan'ın "Yeniden Tayyip Erdoğan'a oy verebilirim. Putin ile teke tek oturduğunda Mansur Yavaş'a mı güvenirim, Erdoğan'a mı? Çok açık ki Erdoğan'a güvenirim" sözlerini değerlendirdi. "Bahanesi çocukça ve ciddiyetsiz olsa da aslında önemli bir gösterge" diyen Altaylı, ortada şaşırtıcı bir durum olmadığını belirtti. Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

Asıl muhafazakar olmayan bir adayın...

"Sizce Gelecek’in ve DEVA’nın seçmeni, söz konusu olan Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunda karşısına Kılıçdaroğlu ve Erdoğan seçenekleri çıksa hangisini tercih eder?

Mahçupyan, liberal olma iddiası ile Mansur Yavaş’ı örnek göstermiş ama asıl olarak muhafazakar olmayan bir adayın DEVA ve Gelecek tabanından ve hatta İyi Parti’nin milliyetçi tabanından ve muhtemelen muhafazakar Kürt seçmenden oy alamayacaktır. Bu çok açıktır.

Neye maruz kalırsak az çok kanıksıyoruz

Ve Etyen Mahçupyan kendisininki de dahil bunun nedenini geçmiş yazılarından birinde 'Neye maruz kalırsak onu az çok kanıksıyor ve zihnimizde ‘normal’ durum olarak tanımlıyoruz. Aksi halde zorluklara katlanmak, hayatı verimli bir şekilde sürdürmek çok güç olurdu. Daha güzel hayatların varlığının farkında olmamız bu durumu değiştirmiyor' diye tanımlamıştı.

Kızmayın. Çünkü aslında doğru söylüyor

Buna da işine gelen bir örnek bularak tercihini rasyonelize etmesi tam da onun gibi birine yakışacak bir tavır olmuş. Yine de kızmayın. Çünkü aslında doğru söylüyor. Ve ben kendi adıma katre şaşırmadım. Siz de şaşırmayın."