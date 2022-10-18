Evliliğin ihtiyaç duyduğu 10 şey bunlar yoksa dikkat edin

Bir evliliği sürdürebilmek kolay gibi görünse de, ilişki içerisinde hem kendinizin hem de eşinizin mutluluğunu sağlamak zor olabilir. Evliliğin temel kuralları vardır. Bu kurallar yazılı olmayan kurallardır. Kimse konuşmaz ama uygulanması gerektiği bilinir.

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Evlilik kolay değildir ancak doğru kişiyle yaşamaya bazen bir ömür bile yetmez. Her iki tarafın mutlu olduğu sağlıklı bir evlilikte bazı kurallar vardır. Bunları çoğu zaman taraflar bilse de uygulamakta zorlanabilir. Görünmez kurallara uyulmadığı takdirde evlilikler sarsılabilir hatta bitebilir.

Yalana yer yok

Arkadaşlık ve aile ilişkilerinde olduğu gibi eşe yalan söylemek evliliği derinden sarsar. Eşler birbirine eskisi gibi güvenmez ve bir ilişkinin en temel kurallarından biri güvendir. Her zaman dürüst olmak güven duygusunu sağlar ve evliliği besler.

Birlikte vakit geçirmek

Birlikte zaman geçirmelisiniz. Birlikte ne kadar az zaman geçirirseniz, o kadar çok uzaklaşırsınız. Birçok çift evli ama birbiri ile iletişim halinde değil. Yan yana olsalar dahi boş şeylerle vakit geçirip çift olmaktan uzaklaşabiliyorlar. İşte tam da bu sebeple çift olarak kaliteli zaman geçirmeye özen gösterin.

Empati

Empati, eşlerin birbirinin acısını hissetmesi, diğerine özen göstermesidir. Empati bir evliliği terk ettiği anda, ortaklar birbirlerine karşı kalpsiz davranışlarda bulunur. Bu da ilişkinin ömrünü kısaltır.

Alçakgönüllülük

Evlilikte iki taraf da mütevazi olmalı. Diğerini suçladıkları veya incittikleri yerde, kendilerini alçakgönüllü olmaya ve sorumluluk almaya istekli olmaları gerekir.

Cinsel hayat

Yakınlık, evlilikte çok önemli bir bileşendir. Çiftin yakınlık için zaman ayırması gerekir. Yatak odasında bir çift olarak yaratıcı kalmak da önemlidir. Toplumumuzda cinsellik hala bir tabu olsa da bunlar hayatın kendisidir. Evliliğin olmazsa olmazıdır. Sonuçta siz arkadaş değilsiniz evlisiniz.

Sorunları aileye anlatmamak

Evliliğinizde sorun yaşadığınızda her zaman aile üyelerinize veya arkadaşlarınıza koşmak bölünme yaratır. Bu aynı zamanda eşinizin zayıflığını ortaya çıkarır ve üçüncü şahısları evliliğinize fazla dahil eder. Evlilik iki kişiden oluşur üçüncü kişi kalabalığa sebep olur. Bir çift kalın; kalabalığa dönüşmeyin.

Yardım almak

Evlilik danışmanlığı veya çift terapisine gitmeyen birçok çiftin sonu oldukça sıkıntılı görünüyor. Çiftler anlaşamadıklarında evlilik terapistine gitmeyi hiç düşünmüyor. Ancak bir çift olarak birbirinizi bir anlaşmazlık yaşıyorsanız ve gidişatın da pek iyi olduğunu düşünmüyorsanız bir profesyonelden görüş almanızda fayda var.