Bilerek ürettiler yüzde 80'inini öldürdü! ABD'de Covid-19 çalışmasına tepki yağdı
ABD'de bir grup bilim insanının 'Covid-19'un ne kadar ölümcül olabileceğine' dair çalışması tepki çekti. Laboratuvarda, Covid-19'un en çok bilinen 2 varyantı birleştirilerek hibrit virüs üretildi. "Ateşle oynayan bir manipülasyon" olarak tanımlanan çalışmada farelerin yüzde 80'i öldü! İlk virüsün laboratuvarda üretildiği iddiaları yeniden akıllara geldi...
ABD’de yer alan Boston Üniversitesi’nde bilim insanları, bir laboratuvarda corona virüsün oldukça ölümcül yeni bir varyantını üretti.
2 varyant birleştirildi
Dailymail’in haberine göre, Covid-19’un ne kadar ölümcül olabileceğini görmek isteyen araştırmacılar, bir çalışmada farelerin yüzde 80'ini öldüren Omicron ve orijinal Wuhan türünü birleştiren hibrit bir corona virüs yarattı.
Birçok araştırmacıdan tepki geldi
Söz konusu olay, benzer uygulamaların pandemiyi başlatmış olabileceğine dair korkulara rağmen, virüs manipülasyonu araştırmalarının ne kadar tehlikeli olabileceğini ortaya koydu. Birçok farklı araştırmacı, ABD’de yapılan çalışmaya tepki gösterdi.
Ateşle oynuyorlar!
Çalışmayı eleştiren ve İsrail Hükümeti'nin önde gelen bilim insanlarından Prof. Dr. Shmuel Shapira, "Bu tip çalışmalar tamamen yasaklanmalı, ateşle oynuyorlar" dedi. Öte yandan, daha önce pandemiye neden olan yeni tip corona virüsün bir laboratuvarda üretildiğine dair birçok teori ortaya atıldı.