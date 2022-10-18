Bilerek ürettiler yüzde 80'inini öldürdü! ABD'de Covid-19 çalışmasına tepki yağdı

Ateşle oynuyorlar!

Çalışmayı eleştiren ve İsrail Hükümeti'nin önde gelen bilim insanlarından Prof. Dr. Shmuel Shapira, "Bu tip çalışmalar tamamen yasaklanmalı, ateşle oynuyorlar" dedi. Öte yandan, daha önce pandemiye neden olan yeni tip corona virüsün bir laboratuvarda üretildiğine dair birçok teori ortaya atıldı.