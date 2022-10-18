Yemeğin yanı için hazırlayıp, yemekten çok yiyeceğiniz tavuk göğsü salatası

Tavuk dendiği zaman akla ilk olarak normal et yemekleri gelir. Ancak aslında tavuk ile farklı farklı yiyecekler hazırlanabilir. Bunlardan birisi ise yemeklerin yanında tüketebileceğiniz tavuk göğsü salatası. İşte lezzetiyle sizi büyüleyecek yemeğinizin yanına lezzet katacak tavuk göğsü salatası malzemeleri ve tarifi...

1 parça büyük boy tavuk göğsü fileto

2 adet orta boy havuç

2 adet közlenmiş kırmızı biber

3 yemek kaşığı konserve mısır

1/2 su bardağı haşlanmış bezelye

5 adet kornişon turşu

2 tutam dereotu

2 diş sarımsak

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

Tuz

Karabiber

Tavuk göğsü salatası yapılışı:

Tavuk göğsü salatası yapımında, orta boy küçük bir tencereye 1 parça büyük boy tavuk göğsü filetoyu koyun. Üzerini geçecek kadar su döküp, biraz tuz ekleyin. Tavuk etini iyice yumuşayana kadar haşlayın.

Daha sonra 2 adet orta boy havucun kabuğunu soyup, rendenin iri tarafı ile rendeleyin. Ardından rendelediğiniz havucu bir tava içine koyun. Havuçların üzerine 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin. Havuçları sürekli karıştırarak, yumuşayana kadar kavurun. Diğer tarafta haşladığınız tavuk etinin suyunu süzüp, soğuması için kenara alın. Soğuduktan sonra tavuk etini küçük küçük parçalara ayırıp, geniş bir kaba koyun.

Tavuk etlerinin üzerine kavrulmuş havucu ve yarım su bardağı haşlanmış bezelye ekleyin. Daha sonra 2 adet minik küpler halinde doğranmış közlenmiş kırmızı kapya biber, 3 yemek kaşığı konserve mısır, 5 adet minik küpler halinde doğranmış kornişon turşu ve 2 tutam ince ince doğranmış dereotu koyun. Tüm salata malzemelerini kaşık yardımı ile iyice karıştırın. Daha sonra bir kase içine 1 su yoğurt, 2 yemek kaşığı mayonez, 2 diş rendelenmiş sarımsak, damak tadınıza göre tuz ve karabiber koyup, iyice karıştırın. Hazırladığınız yoğurtlu sosu salatanın üzerine dökün. Kaptaki tüm malzemelerin güzelce karışmasını sağlayın.

Hazırladığınız yoğurtlu tavuk göğsü salatasını servis tabağına alıp, istediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz.

Tavuk göğsü salatası ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 45 dakika yeterlidir. Bu sürenin 20 dakikası hazırlık, 25 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 kişilik tavuk göğsü salatası için geçerlidir.