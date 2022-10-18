Ünlü şarkıcı Mikaben konser sırasında hayatını kaybetti.

Mikaben ismiyle tanınan Haitili şarkıcı Michael Benjamin, Paris'te verdiği konser esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Şarkıcının ölümü dünya üzerinde büyük yankı uyandırdı.

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Dünya üzerinde Mikaben ismiyle tanınan ve asıl ismi Michael Benjamin olan Haitili şarkıcı, Fransa'nın Paris şehrinde konser düzenledi. Konser esnasında bir anda yere yığılan 41 yaşındaki şarkıcının kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Haitili grubun 20. yıl dönümünü kutlamak için müzik severler Accor Arena'da bir araya geldi fakat bir kutlama gecesi olması planlanan konser dramatik bir hal aldı.

Aniden yere yığıldı

Carimi müzik grubu tarafından şarkı söylemesi için sahneye davet edilen Mikaben, yaklaşık 10 bin kişinin karşısında "Ou Pati" adlı hit şarkısını seslendirdikten sonra sahneden inerken yere yığıldı.

Le Parisien gazetesine göre sağlık görevlileri olay yerine hızla ulaşmış olmalarına rağmen sanatçıyı hayata döndürmeye başaramadılar.

Salona boşalttılar

Yaşanan olay sonrası yetkililer izleyicilerden salonu terk etmelerini istedi.

Şarkıcı Mikaben, konser öncesi yayınladığı görüntülü mesajda "Bugün büyük gün" diyerek heyecanlı olduğunu belirtmişti.

Mikaben kimdir?

1981 senesinde Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de dünyaya gelen ve Mikaben takma adıyla müziğini seslendiren Michael Benjamin, sanatçı Lionel Benjamin'in oğludur.

Krézi müzik grubunu kuran Mikaben 2013'te "I miss you" ile Carimi'nin hit şarkılarında yer almıştı.

Sevenleri sosyal medyada şoke olduklarını belirten mesajlar paylaşırken, Haiti Başbakanı Ariel Henry de Mikaben'in ölümü sebebiyle büyük bir üzüntü içinde olduğunu yazdı.

Haiti nerede?

Kuzey ve Güney Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra bağımsızlığını ilân eden ikinci ülke konumunda olan Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'tir. Haiti ya da resmî adıyla Haiti Cumhuriyeti, Amerika'da Karayip Denizi'nde bir ada ülkesidir. Küba'nın doğusunda yer alan Hispaniola adasını Dominik Cumhuriyeti ile paylaşır ve adanın batı kısımda yer alır. Yüz ölçümü 27.750 km² olan ülkenin nüfusu 10 milyon (2009), başkenti Port-au-Prince'tir.