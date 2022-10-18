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Yürüyüş yaptığı esnada dehşeti yaşadı! Ağlayarak anlattı: Arkamdan sarıldı...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yürüyüş yaptığı esnada dehşeti yaşadı! Ağlayarak anlattı: Arkamdan sarıldı...

Muğla’nın Datça ilçesinde yürüyüş yaptığı esnada bir kadını taciz etmeye çalışan D.A. (17) isimli genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Talihsiz kadın yaşadığı anları gözyaşları içinde anlatarak, "Hayatımı bitirdi, korkudan dışarı çıkamıyorum" dedi.

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Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki D.A. isimli bir genç yürüyüş yapan Aygül Aksoy Yıldırım’a (45) arkadan saldırarak taciz girişiminde bulundu. Bir süre yaşanan boğuşmanın ardından tacizcinin elinden kurtulan Yıldırım, bağırarak yardım istedi. Kadının bağırması üzerine tacizci olay yerinden kaçarken, Yıldırım durumu polise ihbar etti. Yapılan incelemelerin ardından tacizci genç yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Boynumu tuttu, ağzımı kapattı"

Yaşadığı anları gözyaşları içerisinde anlatan mağdur Aygül Aksoy Yıldırım, “Her gün annemle aynı yolda yürüyüş yapıyorduk. Olayın olduğu gün de annemi eve bıraktıktan sonra benim boylarımda bir genç arkamdan saldırdı. Boynumu tuttu, ağzımı kapattı. Yerde sürükledi. Sonra ağzıma bastırdı, nefes alamadım. Isırmaya çalıştım, boğuştum. Vurdum, elini ısırdım. Bırakınca bağırmaya başladım. O sırada beni yola fırlattı. Bağırmaya devam ettim ama kimse gelmedi. Baktım adam kaçmaya başladı. Ben de o sıra ne yaptığımı bilmeden peşinden koşmaya başladım. Daha sonra polisi aradım. Polis anında geldi, ambulans geldi ama adam yoktu. Kaçmıştı. Hayatımı bitirdi. Bütün hayatımı bitirdi. Hiç bir şey yapamıyorum artık. Korkudan dışarı çıkamıyorum” dedi.

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