BIST 3.842
DOLAR 18,58
EURO 18,32
ALTIN 988,39
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Elon Musk'ın Ukrayna'daki Starlink masraflarını Avrupa Birliği karşılayacak

Elon Musk'ın Ukrayna'daki Starlink masraflarını Avrupa Birliği karşılayacak

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Pentagon'dan faturayı ödemesini istemesinin ardından Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'daki Starlink uydu hizmeti için ödeme yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Abone ol

Amerikan merkezli yayın kuruluşlarından Politico'nun haberine göre, Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından karşılanan uydu internet hizmeti Starlink masraflarının Ukraynalıların erişimini sürdürebilmesi için AB ülkeleri, finansmana katkıda bulunup bulunmamayı tartışıyor.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Pazartesi günü Politico ile yaptığı röportajda konuyla ilgili planları açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da 380 milyon dolara ulaşan Starlink faturasını Pentagon'a kesen Musk, gelen tepkiler üzerine Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna'ya yardımların SpaceX tarafından finanse edilmeye devam edileceğini söylemişti.

POLITICO'ya konuşan Landsbergis, Ukrayna'nın internet erişiminin, bir gün uyanıp, 'Artık içimden gelen bu değil, işte bu' diyebilecek tek bir "süper güçlü" kişinin eline bırakılmaması gerektiğini söyledi. Landsbergis'e göre Pazartesi günü 27 AB dışişleri bakanının toplantısında Ukrayna'da Starlink'in fonlanması görüşüldü.

Teklifin hangi ülkeler tarafından olumlu karşılandığı belirtilmedi ancak iddialara göre birçok AB üyesi ülke Starlink'e Ukraynalıların erişmeye kesintisiz devam edilebilmesi için fon ayırmaya sıcak bakıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü şarkıcı Mikaben konser sırasında hayatını kaybetti.
Ünlü şarkıcı Mikaben konser sırasında hayatını kaybetti.
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Çipli ehliyet almayanlar süre bitiyor! 15 lira ücreti var eski ehliyeti çipliyle değiştirin
Çipli ehliyet almayanlar süre bitiyor! 15 lira ücreti var eski ehliyeti çipliyle değiştirin
Soğuk havalarda iç ısıtan çorba tarifi erişteli nohut çorbası nasıl yapılır?
Soğuk havalarda iç ısıtan çorba tarifi erişteli nohut çorbası nasıl yapılır?
Yürüyüş yaptığı esnada dehşeti yaşadı! Ağlayarak anlattı: Arkamdan sarıldı...
Yürüyüş yaptığı esnada dehşeti yaşadı! Ağlayarak anlattı: Arkamdan sarıldı...
Arda Güler, Ankaragücü maçında polise sarıldı kim olduğu ortaya çıktı
Arda Güler, Ankaragücü maçında polise sarıldı kim olduğu ortaya çıktı
Bakan Dönmez'den Bartın'daki faciayla ilgili açıklama: Aykırılık yok karakutu var
Bakan Dönmez'den Bartın'daki faciayla ilgili açıklama: Aykırılık yok karakutu var
Fatih Altaylı, Etyen Mahçupyan'a hak verdi! Onlar Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na mı verir
Fatih Altaylı, Etyen Mahçupyan'a hak verdi! Onlar Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na mı verir
Evliliğin ihtiyaç duyduğu 10 şey bunlar yoksa dikkat edin
Evliliğin ihtiyaç duyduğu 10 şey bunlar yoksa dikkat edin
Çarşaflı kadınlara 'gericisiniz pis araplar' diyen kadının cezası belli oldu! Duruşmada çark etti
Çarşaflı kadınlara 'gericisiniz pis araplar' diyen kadının cezası belli oldu! Duruşmada çark etti
Konut Fiyat Endeksi ağustosta arttı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de...
Konut Fiyat Endeksi ağustosta arttı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de...
Erdoğan'dan Selçuk Ayvaz'ın bebeğine anlamlı isim! Maden faciasında hayatını kaybetmişti
Erdoğan'dan Selçuk Ayvaz'ın bebeğine anlamlı isim! Maden faciasında hayatını kaybetmişti