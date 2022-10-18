Elon Musk'ın Ukrayna'daki Starlink masraflarını Avrupa Birliği karşılayacak

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Pentagon'dan faturayı ödemesini istemesinin ardından Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'daki Starlink uydu hizmeti için ödeme yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

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Amerikan merkezli yayın kuruluşlarından Politico'nun haberine göre, Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından karşılanan uydu internet hizmeti Starlink masraflarının Ukraynalıların erişimini sürdürebilmesi için AB ülkeleri, finansmana katkıda bulunup bulunmamayı tartışıyor.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Pazartesi günü Politico ile yaptığı röportajda konuyla ilgili planları açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da 380 milyon dolara ulaşan Starlink faturasını Pentagon'a kesen Musk, gelen tepkiler üzerine Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna'ya yardımların SpaceX tarafından finanse edilmeye devam edileceğini söylemişti.

POLITICO'ya konuşan Landsbergis, Ukrayna'nın internet erişiminin, bir gün uyanıp, 'Artık içimden gelen bu değil, işte bu' diyebilecek tek bir "süper güçlü" kişinin eline bırakılmaması gerektiğini söyledi. Landsbergis'e göre Pazartesi günü 27 AB dışişleri bakanının toplantısında Ukrayna'da Starlink'in fonlanması görüşüldü.

Teklifin hangi ülkeler tarafından olumlu karşılandığı belirtilmedi ancak iddialara göre birçok AB üyesi ülke Starlink'e Ukraynalıların erişmeye kesintisiz devam edilebilmesi için fon ayırmaya sıcak bakıyor.