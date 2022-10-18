Ne ızgara ne fırın! Bu tava istavrit ile balığa bir kez daha aşık olacaksınız

Balık, oldukça faydalı ve bir o kadar da sevilen bir besin. Bu Omega-3 deposu olan besinin ise türlü türlü yemekleri bulunuyor. Genellikle ızgara ve fırında pişirilen balık tavada yapıldığında ise ayrı bir lezzet kazanıyor. En çok tüketilen balıklar arasında istavrit yer alıyor.

İşte lezzetiyle sizi kendine hayran bırakacak istavrit tava tarifi...

500 gr istavrit balığı

1/2 su bardağı mısır unu

Tuz

Zeytinyağı

İstavrit tava yapılışı:

İstavrit tava tarifi için, ilk olarak yarım kilo istavrit balığını ayıklayın. İsteğe göre balıkları aldığınız yere de ayıklatabilirsiniz. Sonrasında balıkları iyice yıkayın. Süzgeç veya kevgir içinde bekleterek suyunun iyice süzülmesini sağlayın.

Ardından istavrit balıklarını bir kap içine koyun. Damak tadınıza göre üzerlerine tuz serpiştirin. Eliniz ile balıkları iyice harmanlayarak her yerine tuzun gelmesini sağlayın. Diğer yanda geniş bir kap içine yarım su bardağı mısır unu koyup, hafifçe yayın. Balıkları mısır ununun üzerine koyup, eliniz ile her tarafını mısır ununa iyice bulayın.

Ardından balıkların rahatça sığabileceği yapışmaz geniş bir tavanın tabanına çok hafif zeytinyağı dökün. Sonrasında mısır unlu istavrit balıklarını tavanın içine kuyrukları ortada üst üste gelecek şekilde yan yana dizin. Sonrasında tavayı ocak üzerine alın. Balıkların pişerken hepsinin bir arada durması için kuyruklarının üzerine parmağınız ile iyice bastırın. Balıkların üzerine de biraz zeytinyağı gezdirin. Tavanın kapağını kapatmadan, yüksek ateş üzerinde balıkları 2-3 dakika pişirin. Ardından orta kısık ateş üzerinde balıkların alt kısmı kızarana kadar pişirmeye devam edin. Alt tarafı kızaran balıkların üzerine tavadan biraz daha küçük düz bir kapak kapatın. Kapak ve tavayı birlikte kaldırıp, tavayı yan çevirin. Tavadaki balığın yağını bir bardak ya da bir kase içerisine süzün. Yağını süzdükten sonra balığı ters çevirin. Şayet balığın yağını süzmeden ters çevirirseniz fazla yağı dökülür ve eliniz yanabilir. Ardından süzdüğünüz yağı tavanın içine döküp, yayılmasını sağlayın. Sonrasında istavrit balığını dikkatli bir şekilde tava içine koyun ve diğer tarafının da iyice kızarmasını sağlayın.

İstavrit tava ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 25 dakika gerekmektedir. Bu sürenin 15 dakikası hazırlık, 10 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 2 kişilik istavrit tava için geçerlidir.