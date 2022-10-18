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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu, adayını açıkladı! Temel Karamollaoğlu ile yeniden...

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu, adayını açıkladı! Temel Karamollaoğlu ile yeniden...

Seçimler öncesi kongre kararı alan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu, 30 Ekim'deki kongre öncesi Genel Başkan adayını açıkladı. Temel Karamollaoğlu yeniden genel başkan adayı.

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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) 30 Ekim’de gerçekleştirilecek 8’inci Olağan Büyük Kongre ile ilgili kararını açıkladı. Kongre ile ilgili yapılan toplantılar neticesinde alınan kararı kamuoyuyla paylaşan Yüksek İstişare Kurulu açıklamasında, “Yüksek İstişare Kurulumuzun üst üste yaptığı toplantılar neticesinde 8.Olağan Büyük Kongremize Temel Karamollaoğlu beyin genel başkan adaylığında gidilmesine ittifakla karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Yüksek İstişare Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İttifakla karar verildi

Saadet Partimizin 8.Olağan Büyük Kongresi 30 Ekim 2022 Pazar günü tüm teşkilat mensuplarımızın katılımıyla aşk, azim ve coşkuyla Ankara’da icra edilecektir. Milli Görüş’ün tek temsilcisi olan Saadet Partimizin bu kongresine, milletimizin fiilen yaşadığı ekonomik, sosyal ve ahlaki tahribatların yaşandığı bir dönemde gitmekteyiz. Milletimizin, Dava mensuplarımızın birlik ve beraberliğini temin etme bakımından Merhum Erbakan hocamızın her zaman ısrarla vurguladığı gibi sorumluluğumuz bir kat daha artmaktadır.

Yapacağımız bu kongremize Milli Görüşçülere yaraşır bir olgunluk ve disiplin içersinde gidilecektir. Yüksek İstişare Kurulumuzun üst üste yaptığı toplantılar neticesinde 8.Olağan Büyük Kongremize Temel Karamollaoğlu beyin genel başkan adaylığında gidilmesine ittifakla karar verilmiştir. Bütün Milli Görüşçü Kuruluşlarımıza, Teşkilat Mensuplarımıza, Büyük Kongre Delegelerimize ve Milletimize saygı ile duyurulur.  Kongremizin en büyük hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederiz.

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