Yeşillikleri temizlerken bu hataya düşmeyin! Herkes sirke kullanıyor ama...

Yeşillik ve sebzelerin üzerindeki kimyasalları temizlemek için sirkeli su yöntemini kullanıyorsanız hemen bırakın. Sebzeleri ve yeşillikleri sirkeli suda bekletmek hem üzerlerindeki zehiri arındırmıyor hem de bakterilerin artmasına neden oluyor.

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Tarım ilaçları yediğimiz tüm meyve, sebze ve yeşilliklerin üzerinde var. Özellikle ıspanak, kara lahana, pazı, çilek gibi doğrudan toprakla temas halinde olan bitkiler tarım ilaçlarının en fazla görüldüğü bitkiler arasında. Peki tarım ilaçlarını yiyeceklerden nasıl temizleyebiliriz. Yapılan araştırmalara göre, sebze meyve ve yeşilliklerin üzerindeki tarım ilaçlarını yüzde 100 yok eden bir yöntem yok. Ancak azaltmak mümkün.

Yiyecekler üzerindeki tarım ilaçlarını azaltmanın en etkili yolu karbonatlı su kullanmak. Karbonatı suyun içine atıp karıştırın ardından sebze, meyve yada yeşillikleri içine koyun. En az 8 en fazla 15 dakika karbonatlı suya batmış halde kalmalarını sağlayın. Ardından karbonatlı sudan çıkardığınız yiyecekleri akan suyun altında yeniden yıkayın. Bu yolla yiyeceklere bulaşan tarım ilaçlarının yüzde 70 oranında azaldığı ortaya çıktı.

Sirkeli bakterileri arttırıyor

Tarım ilaçlarının temizlenmesi için yaygın olarak kullanılan 'sirkeli su' yöntemi sanıldığı kadar güvenli değil. Sirkenin küçük bir miktar da olsa tarım ilaçlarını temizlediği bilinse de asıl etkili yöntem karbonatlı su. Öte yandan sirkeli su, yiyeceklerin üzerindeki bakterileri de arttıran bir yöntem.

Her bölgeye uygun temizlik malzemeleri satın almak ya da evde bir araya getirmek hem zahmetli hem masraflı. Ancak elimizin altında tam da bu konuda oldukça avantajlı bir ürün var; sirke...

Elma ya da üzüm fark etmeden, sirkeyi ev temizliğinde gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Kokusunu sorun ediyorsanız hemen söyleyelim, bu yöntemler kalıcı herhangi bir koku bırakmıyor. Siz yine de sirke kokusunun geldiğine düşünüyorsanız sirkeyle temizliğinizi hızlıca yaptıktan sonra sabunlu sularla konuya kökten bir çözüm üretebilirsiniz.

Sirke, yanık kokularından kolayca kurtulmanızı sağlar

Yanlışlıkla bir yemeği yakmanın kapılıyorsanız bırakın sirke sizin yerinize halletsin. Ağzı geniş bir kabın dörtte üçüne sirke doldurup mutfağınıza koyduğunuzda bir süre sonra yanık kokusu tamamen kayboluyor.

Mutfaklarda krom ve paslanmaz çelikten olan her şeyi temizler

Krom ve paslanmaz çelikten yapılmış her ürünü sirke ile temizleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, sirkeyi sprey kutusuna koymak ve temizlemeyi düşündüğünüz ürüne püskürterek uygulamak.

Yağ lekelerinden kurtulmanıza yardımcı olur

Hem yemek yaparken sağa sola sıçrayan yağların bıraktığı lekelerden hem de bulaşıklarınızdaki çıkmak bilmeyen yağ lekelerinden kurtulmak için 3-4 yemek kaşığı elma sirkesini bulaşık deterjanınızın içine ekleyin ve lekeleri bu karışımı döktüğünüz bir bez ya da süngerle temizleyin.

Yağ lekesi çıkmayan tencerelerinizde 2 bardak sirkeyi 10 dakika kadar kaynatmanız da yararlı olacaktır.

Sirke, saklama kabındaki kokulardan kurtarır

Çocuğunuzun beslenme çantası için hazırladığınız kutular ya da saklama kaplarınızda oluşan kalıcı kokulardan kurtulmak için bir dilim ekmeğin üzerine sirke dökün, ardından ekmeği kokan kutunun içine koyun. Bir süre sonra kalıcı kokunun yok olup gittiğini göreceksiniz.

Mikrodalga fırınınızı temizler

Bir bardak su ve bir bardağın dörtte biri kadar sirkeyi bir kapta karıştırın. Ardından mikrodalganın içine koyun ve en yüksek derecede 5 dakika kadar bekletin.

Uzun süre temizlenmeyen buzdolaplarında ferahlık yaratır

Su ve sirkeyi her birinden eşit miktarlarda olacak şekilde karıştırın ve buzdolabınızın içini bir bez yardımıyla bu karışımı kullanarak temizleyin. Kısa süre içinde hiç olmadığı kadar parlak ve temiz gözükecektir.

Sirke, kesme tahtalarını dezenfekte eder

Kesme tahtalarının üzerinde hem et hem yeşillik hem sebze kesmek çok zararlı, biliyoruz. Ama hepimizin evinde her bir yiyecek için ayrı ayrı kullanabileceğimiz kadar çok kesme tahtası yok. Bu durumda kesme tahtalarınızı sık sık bol sirke ile yıkayarak mikroplardan arındırabilirsiniz.

Sirke ve karbonat karışımı gümüşlerinizi parlatır

Yarım bardak sirkeyi iki yemek kaşığı karbonatla karıştırıp gümüşlerinizi 2-3 saat boyunca içinde bekletin. Böylece gümüşleriniz ilk günkü gibi ışıl ışıl parlayacaktır.