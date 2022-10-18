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Dünyaca ünlü havai fişek gösterisini enerji krizi vurdu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dünyaca ünlü havai fişek gösterisini enerji krizi vurdu!

ALMAYA'nın Köln kentinde her yıl geleneksel düzenlenen "Kölner Lichter (Köln Işıkları)" isimli havai fişek gösterisinin bu sene iptal edildiği bildirildi.

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Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanan dünyaca ünlü, müzik eşliğindeki havai fişek gösterisinin, maliyetleri yönetmenin imkansız hale gelmesi nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın etkileri dolayısıyla ortaya çıkan enerji krizi nedeniyle büyük bir finansman krizi oluştuğu belirtilen açıklamada, festivalin geleceğinin ise belirsiz olduğu ifade edildi.

Her yıl geleneksel olarak müzik eşliğinde Ren Nehri'ndeki gemilerden atılan havai fişeklerle düzenlenen gösteriyi yaklaşık 800 bin kişi izliyordu.

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