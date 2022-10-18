Bu kebabı tadan başka yemek aramıyor! Kokusu tüm mahallenin ağzını sulandıracak Macar kebabı tarifi

Et yemekleri Türk mutfağında oldukça önemli bir konumda bulunuyor. Özellikle birçok çeşidi bulunan kebaplar, severek tüketiliyor. İşte sizi tadıyla mest edecek avcı kebabı için tarifi...

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Hemen hemen herkesin sevdiği et yemeği dendiği zaman akıllara ilk olarak kebap türleri geliyor. En çok bilinen kebap türleri arasında ise Adana ve Urfa kebap bulunuyor. Fakat aslında bu bilindik kebap türlerinin yanında daha az bilinen ancak oldukça lezzetli olan kebap yemekleri de bulunuyor.

Bunlardan biri de Macar kebabı. İşte lezzetiyle dillere destan Macar kebabı malzemeleri ve tarifi.

Macar kebabı için malzemeler: