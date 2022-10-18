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Bu kebabı tadan başka yemek aramıyor! Kokusu tüm mahallenin ağzını sulandıracak Macar kebabı tarifi

Bu kebabı tadan başka yemek aramıyor! Kokusu tüm mahallenin ağzını sulandıracak Macar kebabı tarifi

Et yemekleri Türk mutfağında oldukça önemli bir konumda bulunuyor. Özellikle birçok çeşidi bulunan kebaplar, severek tüketiliyor. İşte sizi tadıyla mest edecek avcı kebabı için tarifi...

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Hemen hemen herkesin sevdiği et yemeği dendiği zaman akıllara ilk olarak kebap türleri geliyor. En çok bilinen kebap türleri arasında ise Adana ve Urfa kebap bulunuyor. Fakat aslında bu bilindik kebap türlerinin yanında daha az bilinen ancak oldukça lezzetli olan kebap yemekleri de bulunuyor.

Bunlardan biri de Macar kebabı. İşte lezzetiyle dillere destan Macar kebabı malzemeleri ve tarifi.

Macar kebabı için malzemeler:

  • 500 gr küçük kuşbaşı doğranmış et

  • 2 adet büyük boy patlıcan

  • 1 adet orta boy patates

  • 1 su bardağı haşlanmış bezelye

  • 2 adet küçük boy domates

  • 5 diş sarımsak

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynir

  • Tuz

  • Karabiber

Beşamel sos için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1,5 su bardağı süt

  • Tuz

  • Karabiber

Üzeri için:

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynir

Macar kebabı yapılışı:

Macar kebabı tarifi için; ilk olarak 500 gr kuşbaşı doğranmış dana etini orta büyüklükteki kızgın bir tencere içine koyun. Eti 5 dakika kadar ara ara karıştırarak, kavurun. Ardından etlerin üzerini biraz geçecek kadar su doldurun. Etler suyunu çekip, yumuşayıncaya dek pişirin.

Diğer yanda 2 adet büyük boy patlıcanı alacalı olarak soyun. 1 adet orta boy patatesin kabuğunu da güzelce soyun. Patlıcan ve patatesi küpler halinde doğrayıp, kızgın yağ içinde ayrı ayrı olacak şekilde kızartın. Kızaran patates ve patlıcanları kağıt havlu serili tabak üzerine koyup, yağını süzün.

Ardından tamamen suyunu çekip, yumuşamış olan etlerin üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı dökün. Etlerin üzerine 1 su bardağı haşlanmış bezelye ve 5 diş küçük küçük doğranmış sarımsak koyup, 2-3 dakika ara ara karıştırarak, pişirin. Sonrasında tencereye 2 adet küçük boy minik küpler halinde doğranmış domates, damak tadınıza göre tuz ve karabiber ilave edin. Domatesler hafifçe yumuşayana kadar kısa bir müddet pişirin.

Etli harç piştikten sonra ocaktan alıp, üzerine kızarttığınız patates ve patlıcanları ekleyin. 1 su bardağı da rendelenmiş kaşar peynir ilave edin. Tüm malzemeleri iyice karıştırıp, küçük yuvarlak borcam içine koyup, eşit bir şekilde dağıtın.

Beşamel sos yapımı için; küçük bir tencere içine 1 yemek kaşığı tereyağı koyup, eritin. Eriyen yağın üzerine 1 yemek kaşığı un ilave edin. Unun kokusu çıkana kadar 1 dakika kadar kavurun. Kavurduğunuz unun üzerine 1 buçuk su bardağı sütü azar azar döküp, topaklanmaması için hızlı bir şekilde karıştırın. Sosu devamlı karıştırarak, akıcı koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Sosunuz çok koyu olursa azar azar süt ekleyerek, kıvamı açabilirsiniz. Damak zevkinize göre tuz ve karabiber ekleyip, Ocaktan alın.

Hazırladığınız beşamel sosu fırın kabında bulunan etli sebzeli harcın üzerine eşit bir şekilde yayın. Beşamel sosun üzerine de 1 su bardağı kadar rendelenmiş kaşar peynir serpin. Macar kebabı önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Üzeri kızarana dek yaklaşık 25 dakika pişirin.

Macar kebabı piştikten sonra fırından çıkartıp, 5 dakika kadar dinlendirin. Ardından sıcak olarak servis edebilirsiniz.

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