Çocuklar için mini pizza kraker ve mini kumpir tarifi çocuklar buna bayılacak

Çocukların beslenme konusunda özellikle anneler daha dikkatli davranıyor. Bazen onlara bir şeyler yedirebilmek işkence haline gelebiliyor. Çocukların seveceği hem sağlıklı hem de pratik mini pizza krakerlerin yapımı sadece 20 dakika sürüyor.

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Pizza krakerler marketlerde satılıyor ancak çocukların sağlıksız beslenmesini istemeyiz. Bunun yerine evde yapabileceğiniz hem sağlıklı hem de lezzetli kraker tarifini deneyebilirsiniz. Yapımı 20 dakika pişmesi ise 10 dakika sürüyor.

Malzemeler

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kuru maya

1,5 yemek kaşığı toz şeker

1tatlı kaşığı tuz

2,5 tatlı kaşığı kırmızı toz biber (tatlı)

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı çörek otu

Yapılışı

Unu geniş bir kaseye alın ve ortasını açıp ılık su, sıvı yağ, maya ve toz şekeri ekleyip karıştırın. 5 dakika mayanın aktif olmasını bekledikten sonra karıştırın.

Üzerine tuzu, kırmızı toz biberi, domates salçası ve çörek otunu ekleyip yoğurun.

Hamuru yoğurduktan sonra üzerini örtün ve 30 dakika dinlendirin.

Dinlenmiş olan hamuru iki bezeye ayırın ve yaklaşık 1- 1,5 cm kalınlığında açın.

Küçük kurabiye kalıplarıyla hamurdan parçalar kesin.

Kestiğiniz hamurları pişirme kağıdı serilmiş tepsiye dizin, şiş yardımıyla üzerlerine delikler açın.

190 dereceye ayarlı fırında üzerleri hafifçe kızarmaya başlayana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin.

Krakerleri fırından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra kavanoza doldurun veya afiyetle tüketin!

Mini kumpir tarifi

Malzemeler

4 adet küçük boy patates

8 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

7 adet kokteyl sosis(küp doğranmış, haşlanmış)

3 yemek kaşığı mayonez

1 avuç doğranmış taze nane

3 yemek kaşığı konserve mısır

Yapılışı

Patatesleri mikrodalga fırında 11 dakika pişirin. Pişen patatesleri ortadan ikiye bölün.

5 yemek kaşığı kaşar peynir ekleyin ve çatalla şeklini bozmadan kaşar peynirini patatese yedirin.

Ayrı bir kasede haşlanmış kokteyl sosis, mayonez, taze nane ve konserve mısırı karıştırın. Bu karışımı patateslerin üzerine paylaştırıp servis edin.