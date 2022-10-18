Kilis'te hemşire eşini öldüren kocanın cezası belli oldu

KİLİS'TE hemşire eşini öldüren, bir hemşireyi de yaralayan eski polis memuru, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, hemşire Fatma Solak'ın annesi Nadiye, babası Mehmet ve kardeşi Abdullah Koca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile tutuklu sanık Hasan Solak ve taraf avukatları katıldı.

"Keşke böyle bir şey olmasaydı"

Sanık Solak, pişman olduğunu belirterek, "Herkesten özür dilerim. Acı benim de acım. Her şeyimi kaybettim. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Takdir yüce mahkemenin." dedi.

Sanık avukatı, müvekkilinin tahrik altında suçu işlediğini öne sürerek takdir indirimlerinin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Solak'a "eşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, "silahla olası kastla yaralama" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.