Sapık okul müdürüne uzaklaştırma kararı! Öğretmeni taciz etmişti

ANKARA'da aynı okulda görev yapan öğretmene cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan okul müdürü mağdur kadın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

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Ankara'da cinsel saldırı davasında mağdur kadın öğretmene uzaklaştırma

Olay, Ankara'nın Mamak İlçesinde yaşandı.

Bir ilkokulda müdür yardımcısı olan E.B, olay tarihinde okul müdürü A.Y'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

Buna ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, A.Y. hakkında 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İddianamede, A.Y'nin birlikte görev yaptığı mağdur kadına yönelik zincirleme şekilde "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda" bulunduğuna dikkat çekildi.

Aynı iş yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle bu eylemi yapmasının ağırlaştırıcı neden olduğu ifade edilen iddianamede, A.Y'nin söz konusu suçu işlediğine dair yazışma ve görüntü kayıtlarının bulunduğu da aktarıldı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, mağdur avukatının itirazı üzerine hakim, dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğine hükmederek görevsizlik kararı verdi.

Bunun üzerine dosya, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi, ilk duruşma 20 Ekim'de görülecek.

Taciz etti uzaklaştırma aldırdı

Bu gelişmelerin basında yer alması üzerine sanık A.Y, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu ve hedef haline getirildiği iddiasıyla mağdur hakkında uzaklaştırma verilmesi için aile mahkemesine başvurdu.

Sanığın talebini değerlendiren Ankara 2. Aile Mahkemesi mağdur öğretmen E.B. hakkında, bir ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi.