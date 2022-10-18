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Erzincan'da cinsel istismar davası sonrası adliye önünde cinayet

Erzincan'da cinsel istismar davası sonrası adliye önünde cinayet

ERZİNCAN Adliyesi önünde cinayet meydana geldi. Duruşmadan çıkan şahıs, davalı oldukları sanığın babasını tabancayla göğsünde vurarak öldürdü. Kaçmaya çalışan şahsı polis ekipleri yakalarken belediyede güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.

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Olay, bugün saat 13. 30 sıralarında Erzincan Adliyesi önündeki çay ocağının bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, adliyede görülen cinsel istismar davası sonrasında, davaya konu kızın babası Salih P., ile davanın diğer tarafı gencin babası Abdulkadir K., duruşma sonrası adliye önünde bulunan çay ocağında karşı karşıya geldi.

18 yaşından küçük kızın babası olan ve Erzincan Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Salih P., tabancayla gencin babası olan Abdulkadir K.’yi tek bir atışla göğüs kısmından vurdu.

Olay sonrası kaçmaya çalışan Salih P., adliye civarında görev alan polisler tarafından hemen yakalanarak gözaltına alındı.

Ağır yaralı olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdulkadir K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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