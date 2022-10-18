Neye iyi gelmiyor ki... Demirhindi şerbeti tarifi tam şifa deposu!

Sağlık açısından faydaları saymakla bitmeyen demirhindi şerbet olarak tüketilebiliyor. Demirhindi şerbetiyle sağlıklı ve bir o kadar da lezzetli bir içecek elde edebilirsiniz. Vitamin deposu ve şifa bitkisi olan demirhindiyi dikkatli tüketmek gerekiyor. Demirhindi şerbeti tarifi haberimizin devamında...

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Sağlığa birçok faydası bulunan binlerce bitki türü bulunan ülkemizde demirhindi de bu bitkilerden biri. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz topraklarında daha sık rastlanan demirhindi, şerbet olarak tüketilebiliyor. Faydaları saymakla bitmeyen demirhindi şerbetinin tadı herkesi hayran bıraktırıyor. Peki demirhindi şerbeti nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte demirhindi şerbeti tarifi...

Demirhindi şerbeti malzemeleri

100 gr. demirhindi

1 litre su (5 su bardağı)

2 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

Yarım su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı bal

2 dal adaçayı

1 tutam ıhlamur

1 baş zencefil

Demirhindi şerbeti hazırlanışı

Kabuklarını temizlediğiniz demirhindileri tencereye alın.

Üzerine 1 litre suyu koyun ve bir gece bekletin.

Demirhindilerin üzerine karanfil, çubuk tarçın, ıhlamur, adaçayı, bal, zencefil ve toz şekeri ekleyerek kaynatın.

1 saat sonrasında kısık ateşte kaynattığınız şerbeti ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Şerbeti soğuduktan sonra süzün ve buzdolabında 3-4 saat beklettikten sonra sunun.

Afiyet olsun...

Demirhindi faydaları

Demirhindi yararları şöyle sıralanabilir:

İçerdiği vitaminlerin ve minerallerin etkisiyle antioksidan özelliği öne çıkan Demirhindi öncelikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi mevsimsel ve alerjik hastalıklar olmak üzere kalp ve damar hastalıkları gibi vücut direncine ihtiyaç duyan hastalıklar için de etkilidir.

Demirhindi çayı ile gargara yapıldığı zaman boğaz ağrılarını hafifler.

Demirhindi şerbeti faydaları arasında en dikkat çekeni bağırsakları yumuşatıp kabızlık problemlerini gidermesidir.

Demirhindinin doğal bir ağrı kesici etkisi vardır. Başta eklem ağrıları olmak üzere pek çok ağrıda ağzı kesici olarak etki gösterir.

Demirhindinin sindirim problemlerine iyi geldiği ve sindirimi kolaylaştırdığı da faydaları arasında sayılan özelliklerden.

Demirhindi cilde faydaları için demirhindi yağının kullanılması gerekir. Cilt lekelerinin giderilmesine yardım ettiği söylenen Demirhindi yağının cilde sürülmesi Demirhindi Cilde Faydaları arasında yer alır. Ancak bazı uzmanlar Demirhindi Zararları arasında cilde uygulandığı zaman kaşıntı ve kızarıklık meydana gelebileceğini belirtmiştir. Demirhindi kullanmadan önce bir doktora başvurmalı ve onun onayını almalısınız.