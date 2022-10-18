Bu kahvaltılık krep börek ile tüm gün acıkmayacaksınız

Gün içerisinde tüketilen besinlerin en önemlisi şüphesiz sabah kahvaltısı. Özellikle akşam yemeği ile sabah kahvaltısı arasındaki uzun süre boyunca herhangi bir şey yemememiz sebebiyle vücuttaki faydalı besinler, vücut tarafından tüketiliyor. Bu sebeple sabah sağlam bir kahvaltı yapmak, güne dinç ve sağlıklı başlamak için oldukça önemli oluyor.

İşte sabah kahvaltısında farklı bir lezzet arayanlar için tavada karışık krep böreği tarifi...

2 adet yumurta

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı un + 2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

İçi için:

Rendelenmiş kaşar peynir

1/4 kangal sucuk

1 tutam maydanoz

1 adet yeşil biber

1 adet küçük boy domates

Kırmızı pul biber

Kekik

Kahvaltılık krep börek yapılışı:

Kahvaltılık krep börek tarifi için; ilk olarak krep hamurunu hazırlayın. Derin bir kaba 2 adet yumurta kırın. Yumurtaların üzerine 1 buçuk su bardağı süt ve 1 çay kaşığı tuz ekleyip, çırpıcı yardımı ile iyice karıştırın. Ardından kaba 1 su bardağı un ve ilaveten 2 yemek kaşığı kadar un ilave edin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırpın. Krep harcının kıvamı ne çok koyu ne de çok fazla sıvı olacaktır. Akışkan bir kıvamda olmalıdır. Tarifte kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml dir.

Diğer tarafta orta büyüklükteki krep tavasını ocak üzerine alıp, orta ateş üzerinde ısıtın. Tavanın tabanını sıvı yağ ile biraz yağlayın. Krep hamurundan yarım kepçeden biraz fazla alıp, tavaya doldurun. Tavayı sağa sola hareket ettirip, hamurun yayılmasını sağlayın. Krep hamurunun tavada eşit dağılmasına ve ince olmasına dikkat edin. Krep hamurunu orta ateş üzerinde arkalı önlü iyice pişirin. Tüm harç bitene dek, bu şekilde tüm krepleri pişirip, kenara alın.

Böreğin iç harcını hazırlamak için; çeyrek kangal sucuğu, 1 adet yeşil biberi ve 1 adet küçük boy domatesi küçük küçük doğrayın. Orta boy bir tava içine doğranmış sucuk ve biberleri koyup, 1 dakika kavurun. Sonrasında doğranmış domatesi ekleyip, kısa bir müddet daha kavurmaya devam edin. Sonrasında iç harcı Ocak üzerinden alın. Üzerine damak tadınıza göre kekik, kırmızı pul biber ve 1 tutam ince ince doğranmış maydanoz koyun. Malzemelerin iyice karışmasını sağlayın.

Diğer yanda pişen kreplerden birini tezgah üzerine serin. Orta kısmına rendelenmiş kaşar peynir ekleyin. Peynirin üzerine hazırladığınız sucuklu karışımdan ilave edin. Krebin karşılıklı kenar kısımlarını harcın üzerine kapatın. Son olarak diğer kısımları da üst üste katlayıp, bohça şeklini verin. Tüm krepler bitene kadar bu işlemi her bir krep için teker teker yapın.

Geniş bir tava içine çok az sıvı yağ döküp, yayın. Ardından tavaya krep böreklerini kapattığınız kısımları altta kalacak şekilde yerleştirin. Krep böreklerini hafifçe kızarana kadar arkalı önlü pişirin.

Hazırladığınız tavada karışık krep böreklerini sıcak olarak tüketebilirsiniz.