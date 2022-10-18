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Fransız Lafarge suçunu itiraf etti! DEAŞ'a yardım etmişler

Fransız Lafarge suçunu itiraf etti! DEAŞ'a yardım etmişler

ABD'de görülen davada, Fransız çimento fabrikası Lafarge'ın "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul edeceği duyuruldu. Buna göre Lafarge 90 milyon dolar ceza ödeyecek.

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Anadolu Ajansının elde ettiği Fransız kurumlarına ait belgelerdeki bilgiler, dünyanın en büyük çimento devi Fransız Lafarge'nin, DEAŞ ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiğini ve ilişkinin Fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini gözler önüne sermişti.

AA'nın eylül 2021'de yayımladığı haberinde yer alan belgelerde, Fransız istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge'yi, terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etti.

DEAŞ ise Lafarge'dan aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandı.

Dünyanın en büyük çimento devi Fransız Lafarge, DEAŞ'ı finanse ettiği suçlamalarının ardından İsviçre'deki rakibi ile birleşerek 2015'te önce "LafargeHolcim" ismini aldı, 2021'de şirketin isminden "Lafarge" atılarak ismi "Holcim Ltd" olarak tescil edildi.

Yargıtay'ın kararının ardından ise şirketin İsviçre borsasında işlem gören hisseleri yüzde 4'ten fazla düşerek 48 İsviçre frangının altına gerilmişti.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ!

ABD’de görülen davada Fransız çimento devi Lafarge, Suriye'de bir fabrikayı çalışır halde tutarak terör örgütü DEAŞ’ı desteklediği yönündeki suçlamaları kabul etti.

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