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Pervin Buldan: Leyla Güven'in yaptığı tek şey barışı savunmak

Pervin Buldan: Leyla Güven'in yaptığı tek şey barışı savunmak

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, "Gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak" sözleri yüzünden 11 yıl 7 ay hapis cezası alan Leyla Güven'in sadece barışı savunduğunu söyledi.

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Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısına katıldı.

Partililere seslenen Buldan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Buldan'ın gündeminde, "Kürt sorunu devam ettiği sürece gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak." ifadeleri nedeniyle 11 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan eski vekilleri Leyla Güven vardı.

Buldan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" gibi suçlardan yargılanan Güven'in, barış istemekten başka bir şey yapmadığını söyledi.

"Tek yaptığı barışı savunmaktır"

Buldan, şöyle konuştu:

"Dün Sevgili Leyla Güven arkadaşımıza 11 yıl, 7 ay intikam cezası verdiler. Gerekçe, propaganda yapmak. Leyla arkadaşımızın tek yaptığı barış ve demokratik siyaset hakkını savunmaktır.

Ortada bir propaganda varsa ki var, o da faşizmin propagandasıdır. Onu da verdikleri cezayla yapıyorlar. Hukuku çiğneyerek propaganda yapıyorlar.

"Sevgili Leyla Güven’e kucak dolusu sevgiler..."

Sevgili Leyla Güven’e kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu ülkede barış ve özgürlük talepleri kelepçeliyse, Kürt sorununa çözüm arayışları tecrit altındaysa, cezaevleri işkence haneye dönüştürülmüşse işte savaş ve talan siyasetinin beslendiği yer tam da bu zihniyettir."

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