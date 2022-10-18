Muharrem İnce'den sürpriz 'aday' paylaşımı: Erdoğan'ın karşısına çıkacak!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'Var mısınız?' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkacak muhtemel adaylara sürpriz bir öneride bulundu.

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6'lı masada adaylık karmaşası gündemdeki yerini koruyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Erdoğan'ın karşısına çıkacak adayla ilgili dikkat çeken bir çağrı geldi.

'Önce televizyonda tartışalım'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Muharrem İnce "Erdoğan’ın karşısında cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen adaylar, önce televizyonda milletin karşısında Türkiye’nin sorunlarını tartışalım. O tartışmadan sonra güvenilir bir araştırmacıya anket yaptıralım. Anketten kim çıkıyorsa hep birlikte onu destekleyelim. Var mısınız?" ifadelerine yer verdi.