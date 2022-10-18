Bu lezzete kimse hayır diyemiyor enfes havuç tarator tarifi!

En sevilen mezelerden biri olan havuç taratoru bir de bu tarifimizle deneyin. Daha önce yaptıklarınızdan çok daha lezzetli olacağına emin olduğumuz havuç tarator tarifi damaklarınızı şenlendirecek. Peki havuç tarator nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte enfes havuç tarator tarifinin malzemeleri ve yapılışı...

Abone ol

Havuç tarator, sofralarda her daim kendine yer bulan mezelerden bir tanesi. Havuç taratoru henüz hiç denemediyseniz üzülmeye gerek yok. İnternethaber.com okuyucuları için lezzeti tam yerinde harika bir havuç tarator tarifi hazırladık. Çok kısa bir sürede sofralarınızda yerini alacak havuç taratorun lezzetine bayılacaksınız. İşte havuç tarator tarifi...

Havuç tarator malzemeleri

3 adet havuç

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı yoğurt

Zeytin

Havuç tarator yapılışı

Havuçları soyup rendeleyin.

Tavaya alıp zeytinyağında yumuşayana kadar kavurun.

Diğer taraftan sarımsakları ezin bir kaseye alın. Üzerine tuz ve yoğurdu ilave edip çırpın.

Havuçlar kavrulduktan sonra sarımsaklı yoğurdun üzerine ekleyip karıştırın.

Havuç taratorunuz hazır.

Servis tabağına alıp, isteğe üzerini de cevizle süsleyerek servis edebilirsiniz

Afiyet olsun...

Havucun sağlığa faydaları neler?

Bol miktarda A vitamini barındıran havuç B, C, D ve E vitaminleri açısından da oldukça zengindir. Ayrıca karoten, şeker ve fosfor ihtiva eder.

A vitamini ve bol vitaminleri ile karaciğeri kuvvetlendirir.

Kalp rahatsızlığı ve damar sertliği olanlara tüketilmesi tavsiye edilir.

Ara öğünlerde 1-2 küçük havuç yenilmesi tokluk hissi sağlar.

Karaciğer fonksiyonlarının korunmasında, sindirim sistemi üzerinde oldukça etkilidir.

Cildi canlandırır, güzelleştirir.

Yaşlanmaya bağlı oluşan ağrı ve sızıları havuç suyu içerek azaltabilirsiniz.

Doğal A vitamini kaynağı olduğu için göz sağlığını, görme gücünü artırır. Kemik bozuklukları ve osteoporoza karşı etkilidir.

Potasyum ve posa içeriği ile kolesterole, hipertansiyona karşı savaşır.

Safra kesesi ve karaciğer enzimlerini düzenlenmesi üzerinde çok etkilidir.

İçerdiği E vitamini ile kanser oluşumunu engelleyici özelliği vardır.

Havuç suyu güçlü bir antioksidant olan beta- karotenden zengin olduğu için hücre dejenerasyonunu önler. Yaşlanma sürecini yavaşlatır.