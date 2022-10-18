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Anne adaylarının en büyük korkusu düşük! İşte düşüğe sebep olan etkenler

Anne adaylarının en büyük korkusu düşük! İşte düşüğe sebep olan etkenler

Bebek bekleyen anne adaylarının en büyük korkularından birisi düşük yapmak. Peki düşüğe sebep olan faktörler neler? İşte hamilelik döneminde düşük yapmaya neden olan en büyük hatalar...

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Anne adayını fizyolojik ve psikolojik olarak birçok değişime uğratan gebelikte yaşanabilecek enfeksiyonlar dikkat edilmesi gereken en önemli ve gebeliğin devamı için ciddi konular arasındadır. Uzmanlar, gebeliğe hazırlık sürecinden 2-3 ay öncesinde başlayarak enfeksiyon takibinin gebelik sonlanıncaya kadar devam etmesini öneriyor. Gebelikte alınan bir enfeksiyonun yol açabileceği sorunlar ve dikkat etmeniz gereken noktalara sizler için değindik. 

Gebeliğin tüm takip sürecinde kan grubu, pelvik USG, tam idrar ve kan tahlili, rutin biyokimya ve pıhtılaşma faktörleri ile beraber izlenmesi ve kontrol altında tutulması gereken enfeksiyon ile bağlantılı takip olan TORCH (Toxoplasma, Kızamıkçık, Sitomegalovirüs, Herpes) testinin kesinlikle yapılması gerekiyor. Gebelikte yaşanması muhtemel herhangi bir enfeksiyon durumunda anne ve bebeğin sağlığı olumsuz yönde etkilenebilir ve maalesef ki düşükler meydana gelebilir.

İdrar yolu enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonları, gebelerde en sık rastlanan enfeksiyon türüdür. Gebelikle birlikte rahmin genişlemesiyle beraber idrar kesesine yapılan baskıdan dolayı idrar tam olarak dışarı çıkamaz ve kesede biriken idrar enfeksiyona yol açar. İdrar yolu enfeksiyonunu tetikleyen etkenler, hijyen eksikliği ve dışarıdan idrar yoluna giriş yapan bakteriler, vajinadaki floranın yapısının değişmesi, sık girilen cinsel ilişki, hormonal değişiklikler, bağışıklık sisteminin baskılanması ve yeteri kadar su tüketilmemesidir. Tespit ve tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonlarının neticesinde böbrek yetmezlikleri, düşük doğum ağırlığı ve erken doğum riski ortaya çıkabilir.

İyi pişmemiş etler

Salam, sosis gibi çiğ etlerin tüketilmesi ve konserve ton balığı, tavuk başta olmak üzere ciğer, kırmızı et ve balık gibi etlerin iyi pişirilmemesinden dolayı pek çok parazit ve bakteri anneye oradan da bebeğe geçebilir. Bu hastalığa neden olan mikroorganizmalar, bebeğin karaciğer, kalp ve beynine yerleşebilir ve sistemik hastalıklara, düşüklere ve maalesef ölüme neden olabilir. Bundan dolayıdır ki yiyeceğiniz etlerin iyi pişmiş olmasına dikkat etmelisiniz.

Bağışıklık sistemi

Gebelerde ilaç kullanımının sınırlı olmasından dolayı tüm enfeksiyon çeşitlerinden korunmak konusunda bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi önemlidir. Anne adaylarında bağırsak sistemindeki faydalı mikroorganizmaların florasını arttırmak kritik ve önemli bir konudur. Bunun için kefir, prebiyotik, probiyotik ve fermente gıdaların tüketilmesi önemlidir. Böylelikle bağışıklık sisteminizi güçlendirerek, enfeksiyonlara karşı hem kendinizi hem de bebeğinizi korumuş olursunuz. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen bazı bitki çayları hamilelikte rahim kaslarının gevşemesini sağlar. Bu nedenle kesinlikle bilinçsizce tüketilmemelidir.

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