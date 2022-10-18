Bakan Bozdağ gündem olan o anlarla ilgili açıklama yaptı! "Kınanacak olan Kur’an okuyan Bakan değildir"

Bartın'daki maden faciasında şehit olan madencinin mezarı başında Kur'an okuyan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kimse dini inançlarıyla kınanamaz. Kur'an okumak laiklikle ilişkilendirilemez" dedi.

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Şehit olan madencilerin cenaze törenlerine çok sayıda bakan ve siyasi isimler katılarak ailelerin acılarını paylaştı. Bu isimlerden biri de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ idi.

Bozdağ, faciada şehit olan 25 yaşındaki Berkay Kesim'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu. Bakan Bozdağ'ın Kur'an-ı Kerim okuması bazı muhalif kesimlerden tepki topladı..

"Kur'an-ı Kerim okumak laiklikle ilişkilendirilemez"

Bunun üzerine açıklama yapan Bakan Bozdağ, kimsenin dini inanç ve kanaatlerinden dolayı suçlanamayacağını belirterek bir Adalet Bakanı'nın Kur'an okumasının laiklikle ilişkilendirilemeyeceğini belirtti.

Bozdağ, "Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya zorlanamaz. Dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz, suçla­namaz. Adalet Bakanı veya başka bir yöneticinin Kur'an okuması ya da okumaması, laiklikle ilişkilendirilemez." dedi.

"Asıl kınanacak Kur'an okuyan Bakan değil; Bakan'ın Kur'an okumasından rahatsız olanlardır"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes,vicdan,dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse,ibadete,dinî âyin ve törenlere katılmaya zorlanamaz;dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz,suçla­namaz. Adalet Bakanı veya başkaca bir yöneticinin Kur’an okuması ya da okumaması,laiklikle ilişkilendirilemez.

Kur’an okumak Adalet Bakanlığı yapmaya,Adalet Bakanlığı yapmak da Kur’an okumaya engel değildir. Şehit madencimizin mezarında Kur’an okumak kınanacak bir amel değildir,en büyük duadır. Asıl kınanacak,Kur’an okuyan Bakan değildir; Bakan’ın Kur’an okumasından rahatsız olandır.

Kaldı ki şehit madencimizin mezarında “Kur’an okudu”diye ayıplanmak,kınanmak ya da suçlanmak her Müslüman için olduğu gibi benim için de şereflerin en büyüğüdür. Rabbim bizi de son nefesini verene kadar kınayıcıların kınamasından korkmadan Kur’an okuyanlardan eylesin…"