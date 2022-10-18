Sabah eliniz uyuşuk şekilde uyanıyorsanız dikkat! Hiç vakit kaybetmeyin...

Genellikle sabah uyanıldığında elde yaşanan uyuşukluk hissi birçok kişinin canını oldukça fazla sıkıyor. Yataktan kalktıktan sonra geçen el uyuşması fazla ciddiye alınmasa da, bu durum oldukça önemli problemlerin belirtisi olabiliyor.

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Bazı kişilerin ellerinde sık sık uyuşukluk hissi yaşanır. Genelde yataktan kalktıktan sonra yaşanan bu uyuşukluğun, kolun üzerine yatmadan kaynaklı olduğu düşünülür ancak el uyuşması oldukça önemsenmesi gereken bir sağlık problemidir.

El uyuşması neden olur?

Ellerimiz en çok kullandığımız organlarımızdan birisidir. Bazı dönemler ellerimizde uyuşukluk hissedebiliyoruz. El uyuşmasının birçok sebebi olabilir. Bu nedenler arasında gün içinde elleri çok kullanmak ve onlarla ağır işler yapmak bulunuyor. Ellerimizin uyuşması bazı rahatsızlıkların habercisi de olabilir. Uzun süre geçmeyen el uyuşmaları, hayat kalitesini düşürebilir. Hızlı bir şekilde uzman hekimlere kontrol olmakta fayda vardır.

Ellerde uyuşma olmasının birçok çeşidi bulunuyor. Önemli olan meydana gelen etkiyi iyi analiz etmektir. Uyuşma terimi sağlık sektöründe çok açık uçludur. Uyuşmayla beraber oluşabilecek birçok faktör bulunuyor. El uyuşukluğu yaşayan kişinin şu semptomları gösterebilir;

Karıncalanma

Batma

Yanma

Ağrı

Elleri hissetmemek

Bu durumlar herkeste farklı olarak hissedilebilir. Birçok insan ellerini hissetmez, bazı kişiler ise karıncalanma hissedebilir. Bunun kesin tanısı koyulabilmesi için, mutlaka uzman hekime görünmek gerekir. Yapılacak olan tetkiklerle yaşanan sağlık sorunu ortaya çıkarılır. Ellerin uyuşması ayrıntılı olarak incelenmesi gereken bir sağlık sorunudur. Her nedenden dolayı olabilecek bir sağlık sorunudur.

El uyuşması nasıl geçer?

El uyuşması yaşayan birçok insan, uyuşmanın nedenini araştırarak korkularını yenmeye çalışıyor. El uyuşukluğu yaşayan kişiler, çok büyük sağlık sorunu olduğunu düşünebiliyor. Ancak uzman bir doktora görünmeden bu tür yapılan düşünceler, hastalığı daha fazla tetikleyecektir. Doktorlar hastalara duyu kontrol işlemi yaparak, durumun seviyesini ve sebebini öğrenmeye çalışır. Yapılacak olan bu tür tetkiklerle hastaların sağlık sorunu araştırılır.

El uyuşmasına neden olan bazı hastalıklar şu şekildedir;

Karpal tünel sendromu

Guyon kanalı sendromu

Kubital tünel sendromu

El uyuşmasını gidermek için, ellerin çok fazla kullanılması gerekir. El ile yapılacak bir iş bulunuyorsa, devamlı olarak yapılmamalı ve ara verilerek yapılmalıdır. Bileklerin zorlaması ellerin daha fazla uyuşmasına neden olacaktır. Ellerin kullanımı azaltılmalıdır ve mutlaka ağır işlerden uzak durulmalıdır. Uyuşma yaşayan kişiler, ellerini daha fazla kullandığında uyuşukluk seviyesi artış gösterecektir. El uyuşukluğu kişileri olumsuz olarak etkileyen bir sağlık sorunu olduğundan, hayat kalitesini bir hayli azaltır.