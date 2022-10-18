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Cem Küçük AK Parti'yi eleştirince twitter'da beğeni rekoru kırdı!

Cem Küçük AK Parti'yi eleştirince twitter'da beğeni rekoru kırdı!

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Bartın'daki kazayla ilgili yapılan açıklamaları inandırıcı bulmadığını söyledi. "Beni inandıramazsınız" diyen Cem Küçük, yazısının bir bölümünü sosyal medyada paylaşınca TT oldu

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Bugüne kadar "yandaş" veya "tetikçi" olmakla suçlanan Cem Küçük, AK Parti'ye çakınca alkış yağmuruna tutuldu.

Cem Küçük'ü televizyon ekranlarında ve yazılarında iktidarı destekleyen gazeteci olarak biliniyor. Özellikle Ersan Şen ile girdiği sert tartışmalar sonrasında sosyal medyada linç edilen Cem Küçük, Bartın'daki kaza ile ilgili bir yazı kaleme aldı. 

"Tedbirleri almıştık ama işte bu kaza oldu" açıklamalarını inandırıcı bulmayan Cem Küçük attığı twitle sosyal medyada gündem oldu. 

Cem Küçük Türkiye gazetesindeki yazısından bu paragrafı sosyal medya hesabından paylaşınca twitter'de TT oldu. Bugüne kadar "yandaş" veya "tetikçi" olarak yaftalanan Cem Küçük'ün bu twiti adeta beğeni rekoru kırdı. 

İlginç olan, iktidar yanlısı yazarların da Cem Küçük'e destek vermesi... Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Cem o bölgenin insanı, babası da madenci. Konuya, soruna vakıf. Öküz altında buzağı aramanın alemi yok. Yazısındaki eleştirileri dikkate almak lazım" sözleriyle meslektaşına sahip çıktı. 

Cem Küçük ise, destek ve eleştirilere Yeni Şafak'taki Soma Faciası yazısıyla cevap verdi. "Ben dün ne yazdıysam, bugün de aynı şeyleri yazıyorum" dedi yani. 

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