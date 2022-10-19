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Joe Biden kürtaj yasa tasarısını veto edecek

Joe Biden kürtaj yasa tasarısını veto edecek

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçilerin kürtajın ülke genelinde yasaklanmasına ilişkin sunduğu tasarıyı veto edeceğini duyurdu.

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ABD Başkanı Biden, Washington'da Ulusal Demokratik Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.

Konuşmasında ağırlıklı olarak kürtaj tartışmalarına değinen Biden, Cumhuriyetçilerin kürtajı tüm ülkede yasaklamak için sunduğu yasa tasarısına değindi.

"Veto ederim"

Biden, "Cumhuriyetçiler bu tasarıyı Kongreden geçirirse, ben veto ederim." dedi.

"Doktorlar ve hemşirelerin kafasında çok fazla karışıklık ve belirsizlik var"
Biden, Yüksek Mahkemenin kürtajı anayasal hak olarak tanıyan kararı iptal etmesinden bu yana 16 eyaletin kürtajı yasakladığına işaret ederek, "Sadece mesleklerini yapmak isteyen doktorlar ve hemşirelerin kafasında çok fazla karışıklık ve belirsizlik var." dedi.

Kongreye çağrıda bulundu: Kürtajı anayasal hak haline getirecek bir tasarı hemen onaylanmalı

Kongreye, kürtajı anayasal hak haline getirecek bir tasarıyı hemen onaylamaları çağrısında bulunan Biden, "Senato ve Temsilciler Meclisinin kontrolünü korumak için daha çok Demokrat seçmeliyiz. Eğer bunu başarırsak, Amerikan halkına sözüm olsun, Kongreye sunacağım ilk yasa tasarısı kürtajın anayasal hak olması olacak." diye konuştu.

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesi anketler, Demokratların Kongrenin iki kanadı olan Senato ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaptıracağını gösteriyor.

Haziranda kürtaj hakkını anayasal garanti altına alan karar iptal olmuştu
ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" 9 yargıçtan 6’sının oyuyla iptal etmişti.

Kararla kürtaj, anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin inisiyatiflerine bırakılmıştı. Söz konusu karar, sağ cephede memnuniyetle karşılanırken, ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere sol kesim kararı "kadın sağlığına saldırı" olarak yorumlamıştı.

Mahkemenin kararının ardından Yüksek Mahkeme önünde ve ABD'nin çeşitli kentlerinde protestolar düzenlenmişti.

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