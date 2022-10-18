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Barış Yarkadaş'tan yeni iddia! İyi Parti o ismi saflarına katıyor

Barış Yarkadaş'tan yeni iddia! İyi Parti o ismi saflarına katıyor

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması durumunda, 'karşı aday' olacağını iddia etmişti. Yarkadaş'tan İyi Parti'ye ilişkin yeni bir iddia daha geldi.

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CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ın İyi Parti'ye ilişkin yaptığı yeni paylaşım şöyle; ''İYİ PARTİ, Türk dünyasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Kürşad Zorlu’yu da saflarına katıyor. Edindiğim bilgiye göre, Zorlu’nun rozetini İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener takacak. HABERTÜRK Yazarı Zorlu böylece yeniden aktif siyasette yer alacak.''

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