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Koşun koşun Enver Aysever Ekrem İmamoğlu'na çakıyor!

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, CHP'nin fonladığı TELE1'de muhalif gazeteci Enver Aysever'in Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı ve daha sonra 'ironi' olduğu söylenerek yumuşatılmaya çalışılan eleştirileri yorumladı.

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Enver Aysever bir süre önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu Tele1'de program yapan Enver Aysever aynı sertlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.

Biz senin ne yaptığını bilmiyor muyuz ya?

Enver Aysever, Dezenformasyonla Mücadele Yasası için tweet atmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmiş ve şöyle konuşmuştu; ''İmamoğlu'nun ne iş yaptığını ben daha bugüne kadar hiç anlamadım. Ya kardeşim topçu olacaksan top oyna. Belediye başkanı olacaksan başkan ol. Milletin hayrına olmayan ne varsa sende. Biz senin ne yaptığını bilmiyor muyuz ya?''

Hadi Özışık bu son açıklamaları ve Ekrem imamoğlu'na yapılan eleştirileri yorumladı;

''Enver Aysever iki yayın yaptı Tele1'de... Birinci yayınında Ahaber'in yaptığı bir haber üzerine ironi yaptı. Merdan Yanardağ da zaten sosyal medya hesabı twitter'da Enver Aysever'in ironi yaptığını yazdı. Aysever'in ikinci videosunda ise, İyi Parti lideri Meral Akşener'in İBB'de kırmızı halı ile karşılanması üzerine İmamoğlu'na tepki vardı.''

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