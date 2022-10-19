Barış Yarkadaş'tan flaş iddia! Akşener Kılıçdaroğlu'na karşı aday olabilir

TV100'de Gürkan Hacır'ın Taksim Meydanı programında konuşan Barış Yarkadaş, "Kamuoyu belki de ilk kez duyacak" dedi ve bombayı patlattı. Meğer herkes CHP lideri Kemal Kılıçdardoğlu'ndan umudunu kesmiş... İYİ Partili Lütfü Türkkan da Barış Yarkadaş'ı destekleyen bir twit paylaştı.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Aylardır millet olarak bu soruya cevap bekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi ciddi ciddi ön plana çıkmıştı. Ama İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Habertürk'te yaptığı açıklamalar, Kılıçdaroğlu'na 6'lı masanın pek de sıcak bakmadığını ortaya koymuştu.

Akşener'in açıklamalarının mürekkebi daha kurumadan CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş bomba bir iddia ortaya attı. TV100'de Gürkan Hacır'ın Taksim Meydanı programında "Belki de kamuoyu ilk defa duyacak" diyerek İYİ Partiiler'den aldığı kulisi paylaştı.

Yarkadaş'ın iddiasına göre, İYİ Partililer Kemal Kılıçdaroğlu'ndan umudunu tamamen kesmiş ve ciddi ciddi Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını tartışıyormuş.

Yarkadaş, İYİ Partililer'den aldığı kulis bilgisini şu sözlerle açıkladı:

"Diyorlar ki, Kemal Kılıçdaroğlu adaylık mesajını güçlü bir şekilde verdikten sonra, AK Parti'den muhalefete akan oylarda kesinti oldu. Küskün bir grup AK Partili de partisine geri döndü. O yüzden Meral Hanım, Kemal Bey'in adaylığı karşısında kendi adaylığını ilan edebilir diyorlar. İyi Partililer kendi aralarında bu işi ciddi bir şekilde tartıştıklarını, bu ihtimalin Meral Akşener tarafından da değerlendirilebileceğini söylüyorlar. "

Barış Yarkadaş'ın bu sözleri kısa sürede gündem oldu. İYİ Partili Lütfü Türkan da Barış Yarkadaş'ı doğrulayan bir twit attı ve Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığını hayal ettiklerini belirtti.

Yarkadaş'ın iddiası CNN Türk'te saatlerce tartıştı. Lütfü Türkkan'ın Yarkadaş'ı doğrulayan twiti orta yerde dururken, Meral Akşener'den veya yakın kurmaylarından şu ana kadar bir yalanlama veya açıklama gelmedi.