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İstanbul'da korkunç kaza! Otomobilin haline bakın ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da korkunç kaza! Otomobilin haline bakın ölü ve yaralılar var

İSTANBUL'DAN feci bir kaza haberi geldi. Kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası kaçan kamyonet sürücüsü aranıyor.

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Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonet, TEM Otoyolu Ümraniye Çamlık Mahallesi mevkisinde aynı yönde giden M.D. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Kazada hafif ticari araçta sıkışan sürücü M.D. ile araçlardaki 2 kişi bulundukları yerden çıkarıldı. Yapılan incelemede sürücü M.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan 1'inin daha sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsünü bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

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