Buz gibi hava ve kar geliyor! Arabalar kayabilir uzmanı uyardı o güne dikkat İstanbul, Sakarya, Antalya...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı, uzman isim Kerem Ökten ise uyardı. Perşembe günü ılık bir sabaha uyanacağımızı belirten Ökten öğle saatlerine dikkat çekti. Ökten'in 'kar' açıklaması da şaşırttı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre bugün ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava olacak bazı şehirlerde de sağanak yağış görülecek. Doğu Akdeniz, (Bayburt hariç) Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sakarya, Bilecik, Antalya, Çankırı ve Kayseri çevreleri ile Muğla'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Uzman isim Kerem Ökten, cuma günü hava sıcaklıklarının çakılacağını belirtti ve şu açıklamalarda bulundu:
-İstanbul'da Perşembe sabahı hava yumuşak diye ince kıyafetle işe gidilmemeli. Öğleden sonra hava soğuyacak ve rüzgar etkisini artıracak. Mutlaka sıkı giyinilmeli...
-Cuma gecesi sabaha karşı Türkiye masmavi. Hava buz gibi değil, tam mânâsıyla buz olacak. Buzlanma bekleniyor.
-Arabalar kayabilir. Tuzlama yapılmalı. Özellikle köprü ve Viyadüklerde. O gün okulların kapalı olması bir şans...