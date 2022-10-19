Buz gibi hava ve kar geliyor! Arabalar kayabilir uzmanı uyardı o güne dikkat İstanbul, Sakarya, Antalya...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre bugün ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava olacak bazı şehirlerde de sağanak yağış görülecek. Doğu Akdeniz, (Bayburt hariç) Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sakarya, Bilecik, Antalya, Çankırı ve Kayseri çevreleri ile Muğla'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Uzman isim Kerem Ökten, cuma günü hava sıcaklıklarının çakılacağını belirtti ve şu açıklamalarda bulundu: