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Abdulkadir Selvi detayları yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş talimat: Bir an önce bunu halledin

Abdulkadir Selvi detayları yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş talimat: Bir an önce bunu halledin

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Bartın Amasra'daki maden faciasında şehit olanların aileleri için yapılan çalışmalar hakkında son bilgileri paylaştı. Selvi, "Cumhurbaşkanı, “Bir an önce bunu halledin” diye talimat vermiş." dedi.

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Hürriyet yazarı Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maden faciasında  yakınlarını kaybeden ailelere yapılacak yardımlarla ilgili çalışmaların bu hafta içinde Meclis'e sunulması istediğini yazdı. Selvi, ailelere kaza maaşı bağlanacağını  "Asıl emekli edilmeleri için çalışılıyor. Vefat edenlerin bir kısmı 1999 ya da 2000 yılında işe girmiş. Onların emeklilikte prim ve yaşa bakılmaksızın emekli olabilmesi için yasal bir çalışma yapılıyor." dedi. Selvi yazısında şunları kaydetti:

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti MKYK’da maden faciası hakkında bir sunum yaptı. Dönmez dün de Meclis’i bilgilendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yakınlarını kaybeden ailelere yapılacak yardımlarla ilgili bir çalışma yapılmasını ve bu hafta içinde Meclis’e sunulmasını istiyor. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcıları Vedat Demiröz ve Jülide Sarıeroğlu’ndan oluşan bir heyet kuruluyor. Kazada yaşamını yitiren madencilerin birinci derecede bir yakınının kamuda işe alınması planlanıyor. Ayrıca Enerji Bakanı Dönmez, ailelere 1 milyon 500 bin lira nakdi yardımın ödenmeye başladığını açıkladı.

Emekli maaşı

Ailelere kaza maaşı bağlanacak. Ama asıl emekli edilmeleri için çalışılıyor. Vefat edenlerin bir kısmı 1999 ya da 2000 yılında işe girmiş. Onların emeklilikte prim ve yaşa bakılmaksızın emekli olabilmesi için yasal bir çalışma yapılıyor. Cumhurbaşkanı, “Bir an önce bunu halledin” diye talimat vermiş. Heyet hemen toplandı. Çalışma büyük ölçüde tamamlandı. Meclis’te bu hafta görüşülmesi beklenen torba yasaya eklenecek. Madencilerimizi yaşatamadık ama en azından ailelerinin maddi olarak mağdur olmamaları için çalışılıyor.

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamını okumak için tıklayın

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