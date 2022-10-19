Yolun karşısındaki öğrenci yurduna geçmeye çalışıyordu!Oğulcan'dan acı haber
ERZİNCAN'da, yolun karşında bulunan öğrenci yurduna geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.Abone ol
Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Oğulcan Derya (23), yolun karşısında bulunan KYK Piri Sami Erkek Öğrenci Yurdu'na geçmek istedi.
Bu sırada M.S'nin (20) kullandığı 06 BBK 789 plakalı otomobil, Derya'ya çarptı. Ağır yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı. Derya, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.S. polislerce gözaltına alındı.