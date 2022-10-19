Dini içerikli kitapları yaktı sonra da! İzmir'de eve giren ekipler kadını bu halde gördü

İZMİR'de dini içerikli kitapları ve eşyalarını yakarak camdan atan kadın sonra içeri girerek evini ateşe verdi. Duruma müdahale eden ekipler, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadını, bir koltukta oturmuş sigara içerek alevleri izlerken buldu.

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Edinilen bilgiye göre olay, saat 04.00 sıralarında Buca ilçesi İnönü Mahallesi 677/4 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ve alkollü olduğu iddia edilen A.T., (40) evde bulunan eşyalarını ve dini içerikli kitapları yakarak sokağa attı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, sokakta yanmaya devam eden dini içerikli kitapları ve eşyaları söndürmeye çalışırken, A.T. balkona çıkarak evini yakacağını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri A.T.’nin bulunduğu daireye çıkarak psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadını ikna etmeye çalıştı.

İkna edilemedi evini yakıp koltuktan izledi

İkna olmayan kadın, kapıyı kilitleyerek evini yaktı. Evin kapısını kırarak içeri giren ekipler, evde oluşan yangını kısa sürede söndürerek, kontrol altına aldı. Öte yandan, A.T.’nin evini yaktıktan sonra bir koltuğa oturarak sigara içip alevleri izlediği öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.T.'nin, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.