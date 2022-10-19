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İstanbul'da su kesintisi! İSKİ duyurdu 19 Ekim su kesintisi yapılacak ilçeler

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İstanbul'da su kesintisi! İSKİ duyurdu 19 Ekim su kesintisi yapılacak ilçeler

İSTANBUL'da bugün 5 ilçede sular kesilecek. İSKİ 19 Ekim 2022 tarihinde Beşiktaş, Beykoz dahil 5 ilçede su kesintisi yapılacağını açıkladı.

İstanbul'da su kesintisi! İSKİ duyurdu 19 Ekim su kesintisi yapılacak ilçeler

İstanbul'da planlı su kesintileri var. İSKİ 19 Ekim yani bugün su kesintisi uygulanacak olan ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İşte suların kesileceği ilçeler:

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İstanbul'da su kesintisi! İSKİ duyurdu 19 Ekim su kesintisi yapılacak ilçeler

Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah

Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul'da su kesintisi! İSKİ duyurdu 19 Ekim su kesintisi yapılacak ilçeler

Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler: Nisbetiye Mah,Levent Mah

Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul'da su kesintisi! İSKİ duyurdu 19 Ekim su kesintisi yapılacak ilçeler

B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah,Cumhuriyet Mah

Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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