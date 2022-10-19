İstanbul'da su kesintisi! İSKİ duyurdu 19 Ekim su kesintisi yapılacak ilçeler
İSTANBUL'da bugün 5 ilçede sular kesilecek. İSKİ 19 Ekim 2022 tarihinde Beşiktaş, Beykoz dahil 5 ilçede su kesintisi yapılacağını açıkladı.
İstanbul'da planlı su kesintileri var. İSKİ 19 Ekim yani bugün su kesintisi uygulanacak olan ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İşte suların kesileceği ilçeler:
Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler: Nisbetiye Mah,Levent Mah
Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah,Cumhuriyet Mah
Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.