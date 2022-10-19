BIST 3.875
DOLAR 18,59
EURO 18,27
ALTIN 979,70
HABER /  DÜNYA

İngiliz savaş pilotlarının Çin ordusunu eğittiği ortaya çıktı

İngiliz savaş pilotlarının Çin ordusunu eğittiği ortaya çıktı

ÇİN'in Tayvan'a olası bir müdahalesinin konuşulduğu bir dönemde, emekli İngiliz savaş pilotlarının yüksek ücretler karşılığında Çin Hava Kuvvetleri personelini eğittiği ortaya çıktı.

Abone ol

Eski İngiliz askeri pilotlarının, uzmanlıklarını Çin ordusuna aktarmaları için büyük miktarda para karşılığı Çin Savunma Bakanlığı tarafından istihdam edildiği ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre, 30 kadar eski İngiliz askeri pilotunun Çin Halk Kurtuluş Ordusu hava personelini eğitmeye gittiği sanılıyor.

Askeri sırlar tehlikede mi?

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan bir sözcü, pilotların eğitiminin ve işe alınmasının herhangi bir Birleşik Krallık yasasını ihlal etmediğini ancak İngiltere ve diğer ülkelerdeki yetkililerin faaliyeti caydırmaya çalıştığını söyledi.

BBC, bazı eğitim paketlerinin 270 bin dolara (5 milyon TL) kadar çıktığını aktardı.

Emekli İngiliz pilotlar, Batılı uçakların ve pilotların çalışma şeklini, Tayvan gibi herhangi bir çatışma durumunda hayati olabilecek bilgileri anlamaya yardımcı olmak için kullanılıyor. Çin'e eğitim veren pilotların Eurofighter Typhoon, Jaguar, Harrier ve Tornado jeti pilotu oldukları düşünülüyor.

ABD: Çin Tayvan planını öne çekti

Stanford Üniversitesi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin yönetiminin Tayvan'ı Çin'e katma planını hızlandırdığını iddia etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Lezzetiyle baş döndürüyor muzlu pankek tarifi kahvaltılara yaraşır!
Lezzetiyle baş döndürüyor muzlu pankek tarifi kahvaltılara yaraşır!
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Trump'ın ses kaydı sızdırıldı Erdoğan'la ilgili konuşmuş! Dikkat çeken ifadeler
Trump'ın ses kaydı sızdırıldı Erdoğan'la ilgili konuşmuş! Dikkat çeken ifadeler
Yolun karşısındaki öğrenci yurduna geçmeye çalışıyordu!Oğulcan'dan acı haber
Yolun karşısındaki öğrenci yurduna geçmeye çalışıyordu!Oğulcan'dan acı haber
Abanalıları ayağa kaldıran olay! Öğrenciler ve öğretmenler ölebilir
Abanalıları ayağa kaldıran olay! Öğrenciler ve öğretmenler ölebilir
Fotoğraflarda gözünüz kırmızı çıkıyorsa hemen doktora gidin sorun var!
Fotoğraflarda gözünüz kırmızı çıkıyorsa hemen doktora gidin sorun var!
Dini içerikli kitapları yaktı sonra da! İzmir'de eve giren ekipler kadını bu halde gördü
Dini içerikli kitapları yaktı sonra da! İzmir'de eve giren ekipler kadını bu halde gördü
Abdulkadir Selvi detayları yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş talimat: Bir an önce bunu halledin
Abdulkadir Selvi detayları yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş talimat: Bir an önce bunu halledin
Ankara dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak
Ankara dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak
Lunaparka uzun namlulu silahlarla saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
Lunaparka uzun namlulu silahlarla saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
Bartın faciasının 15 dakikası kayıp! Patlama alarmdan 15 dakika sonra olmuş? İşçiler neden kaçmadı?
Bartın faciasının 15 dakikası kayıp! Patlama alarmdan 15 dakika sonra olmuş? İşçiler neden kaçmadı?
 Düğünde "halay" kavgası çıktı! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
 Düğünde "halay" kavgası çıktı! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı