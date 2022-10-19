İngiliz savaş pilotlarının Çin ordusunu eğittiği ortaya çıktı

ÇİN'in Tayvan'a olası bir müdahalesinin konuşulduğu bir dönemde, emekli İngiliz savaş pilotlarının yüksek ücretler karşılığında Çin Hava Kuvvetleri personelini eğittiği ortaya çıktı.

Abone ol

Eski İngiliz askeri pilotlarının, uzmanlıklarını Çin ordusuna aktarmaları için büyük miktarda para karşılığı Çin Savunma Bakanlığı tarafından istihdam edildiği ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre, 30 kadar eski İngiliz askeri pilotunun Çin Halk Kurtuluş Ordusu hava personelini eğitmeye gittiği sanılıyor.

Askeri sırlar tehlikede mi?

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan bir sözcü, pilotların eğitiminin ve işe alınmasının herhangi bir Birleşik Krallık yasasını ihlal etmediğini ancak İngiltere ve diğer ülkelerdeki yetkililerin faaliyeti caydırmaya çalıştığını söyledi.

BBC, bazı eğitim paketlerinin 270 bin dolara (5 milyon TL) kadar çıktığını aktardı.

Emekli İngiliz pilotlar, Batılı uçakların ve pilotların çalışma şeklini, Tayvan gibi herhangi bir çatışma durumunda hayati olabilecek bilgileri anlamaya yardımcı olmak için kullanılıyor. Çin'e eğitim veren pilotların Eurofighter Typhoon, Jaguar, Harrier ve Tornado jeti pilotu oldukları düşünülüyor.

ABD: Çin Tayvan planını öne çekti

Stanford Üniversitesi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin yönetiminin Tayvan'ı Çin'e katma planını hızlandırdığını iddia etti.