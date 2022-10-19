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Ciddi talep artışı var! PAGEV Başkanı: Türkiye için büyük bir fırsat kapısı açıldı

Ciddi talep artışı var! PAGEV Başkanı: Türkiye için büyük bir fırsat kapısı açıldı

UKRAYNA-Rusya savaşının ardından enerji darboğazına girerek üretim hatlarını büyük oranda durduran Avrupalı sanayiciler son dönemde kapattıkları hatlarda ürettikleri ürünleri, Türkiye'den tedarik etmek için Türk üreticilerin kapısını aşındırıyor. PAGEV Başkanı Eroğlu, “Türkiye için büyük bir fırsat kapısı açıldı” dedi.

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Yüksek enerji maliyetleri nedeniyle üretim hatlarını birer birer kapatan Avrupalı sanayici, üretimini Türk firmalarına yaptırıyor.

Avrupa'da enerji fiyatlarına bu yılın başından itibaren yapılan yüzde 400-700 arası fiyat artışları Avrupalı sanayicileri üretim hatlarını kapatmaya zorlarken, üretimini bazı hatlarını kapatarak devam ettirenler ise çözümü Türkiye'de üretim yapmaktırmakta buldu.

Ukrayna-Rusya savaşının ardından enerji darboğazına girerek üretim hatlarını büyük oranda durduran Avrupalı sanayiciler son dönemde kapattıkları hatlarda ürettikleri ürünleri, Türkiye'den tedarik etmek için Türk üreticilerin kapısını aşındırıyor. Enerji yoğun olarak bilinen plastik, demir-çelik sektörleri başta olmak üzere hemen her sektörden firmaya "Bizim için üretir misiniz" teklifleri yağıyor.

Ciddi talep artışı var

Bunun yansımasını, geçtiğimiz hafta yapılan Avrasya Ambalaj Fuarı'nda net bir şekilde gördüklerini söyleyen Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "Fuara 13 ülkeden 13 bin yabancı iş insanı geldi. Avrupalı rakiplerimiz fuara adeta akın ederek ürün tedarik etmeye çalıştı. Çünkü enerjiyi üretimde yoğun olarak kullanan sektörler üretimi durdurdu. Bunların yarattığı boşluk Türk üreticiler için beklenmedik bir fırsat kapısı açtı. Çünkü orada üretilmeyen ürünlerin bir yerden tedarik edilmesi lazım. Bu noktada Türkiye ciddi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Firmalar kendileri için üretim yapmamızı istiyor" diye konuştu.

Avrupalı üreticilerin tedarik için Uzakdoğu alternatifi yerine ilk olarak pandemide rüşdünü ispatlayan Türkiye'ye yöneldiklerine işaret eden Eroğlu, "Fuar sırasında bu yönde çok anlaşma yapıldı. Ciddi bir iş artışı ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

Kaynak: Sabah

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