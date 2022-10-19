Tapu, pasaport, noter, trafik harçlarına yüzde 42 zam! 107 milyar TL toplanacak! Memur mesai ücretine zam geldi

Lüks konut ve dijital hizmet vergileri

Bütçe teklifine göre 2022 yılı başında 4.6 milyar lira gelir gelmesi beklenen dijital hizmet vergisi yıl sonunda 5.2 milyar lira olarak gerçekleşecek. 2023 yılında ise yüzde 38.9 oranında artışla 7.2 milyar liralık bir gelir bekleniyor. Değerli konut vergisinden bu yıl sonuna kadar 46.3 milyon liralık gelir elde edileceği, gelecek yıl ise bu yıla göre yüzde 49.1 oranında artışla 69 milyon lira olacağı tahmin ediliyor.