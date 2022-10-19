BIST 3.875
DOLAR 18,59
EURO 18,27
ALTIN 979,70
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Denizli'de kocasıyla tartışan kadın kendini bıçakladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de kocasıyla tartışan kadın kendini bıçakladı

 DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde kocasıyla tartışmaya başlayan kadın kendini bıçakladı. Baygın şekilde hastaneye götürülen kadının kocası gözaltına alındı.

Abone ol

 Edinilen bilgilere göre; kocası H.E. (67) ile aralarında tartışma çıkan B.E. (56), elindeki bıçakla kendini karnından yaraladı. Olay yerine giden sağlık görevlileri, karnından yaralanan kadını baygın halde apartmandan indirerek ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralı B.E.’nin tartışma esnasında kendini bıçakladığını söylediği öğrenilirken, koca H.E. ise ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere böyle bir enflasyonu 40 yıldır görmedi! Çift haneye çıkan enflasyon şoke etti
İngiltere böyle bir enflasyonu 40 yıldır görmedi! Çift haneye çıkan enflasyon şoke etti
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Nitelikli dolandırıcılıkla suçlanan Safiye ve Faik çiftine karar verildi! 10 yıla kadar…
Nitelikli dolandırıcılıkla suçlanan Safiye ve Faik çiftine karar verildi! 10 yıla kadar…
Ciddi talep artışı var! PAGEV Başkanı: Türkiye için büyük bir fırsat kapısı açıldı
Ciddi talep artışı var! PAGEV Başkanı: Türkiye için büyük bir fırsat kapısı açıldı
İngiliz savaş pilotlarının Çin ordusunu eğittiği ortaya çıktı
İngiliz savaş pilotlarının Çin ordusunu eğittiği ortaya çıktı
Lezzetiyle baş döndürüyor muzlu pankek tarifi kahvaltılara yaraşır!
Lezzetiyle baş döndürüyor muzlu pankek tarifi kahvaltılara yaraşır!
Trump'ın ses kaydı sızdırıldı Erdoğan'la ilgili konuşmuş! Dikkat çeken ifadeler
Trump'ın ses kaydı sızdırıldı Erdoğan'la ilgili konuşmuş! Dikkat çeken ifadeler
Yolun karşısındaki öğrenci yurduna geçmeye çalışıyordu!Oğulcan'dan acı haber
Yolun karşısındaki öğrenci yurduna geçmeye çalışıyordu!Oğulcan'dan acı haber
Abanalıları ayağa kaldıran olay! Öğrenciler ve öğretmenler ölebilir
Abanalıları ayağa kaldıran olay! Öğrenciler ve öğretmenler ölebilir
Fotoğraflarda gözünüz kırmızı çıkıyorsa hemen doktora gidin sorun var!
Fotoğraflarda gözünüz kırmızı çıkıyorsa hemen doktora gidin sorun var!
Dini içerikli kitapları yaktı sonra da! İzmir'de eve giren ekipler kadını bu halde gördü
Dini içerikli kitapları yaktı sonra da! İzmir'de eve giren ekipler kadını bu halde gördü
Abdulkadir Selvi detayları yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş talimat: Bir an önce bunu halledin
Abdulkadir Selvi detayları yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş talimat: Bir an önce bunu halledin