Denizli'de kocasıyla tartışan kadın kendini bıçakladı

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde kocasıyla tartışmaya başlayan kadın kendini bıçakladı. Baygın şekilde hastaneye götürülen kadının kocası gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre; kocası H.E. (67) ile aralarında tartışma çıkan B.E. (56), elindeki bıçakla kendini karnından yaraladı. Olay yerine giden sağlık görevlileri, karnından yaralanan kadını baygın halde apartmandan indirerek ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralı B.E.’nin tartışma esnasında kendini bıçakladığını söylediği öğrenilirken, koca H.E. ise ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.